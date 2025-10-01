پخش زنده
از برگزیدگان جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه سلمان رشت در امامزاده قاسم چولاب کوچصفهان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس صفرپور فرمانده سپاه ناحیه سلمان رشت در این مراسم گفت: از بین ۵۴۵ رده مقاومت از پایگاهها و واحدهای مقاومت بخشهای کوچصفهان و سنگر، ۳۰ نفر به عنوان نفرات برگزیده جشنواره مالک اشتر سپاه ناحیه سلمان رشت انتخاب شدند.
وی افزود: این جشنواره با هدف کمی و کیفی سازی برنامههای ردههای مختلف حوزههای مقاومت بخشهای سنگر، کوچصفهان، لولمان و اسلامی آباد هر سال برگزار میشود و نیروهایی که در برنامهریزیها خود دارای نوآوری و ابتکار بیشتر هستند در قالب جشنواره مالک اشتر تجلیل و تشویق میشوند.
در ادامه این مراسم از ۳۰ بسیجی منتخب جشنواره مالک اشتر در دو بخش کوچصفهان و سنگر تجلیل شد.