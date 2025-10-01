ولادت یازدهمین ستاره مبارک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسن بن علی بن محمد مشهور به امام حسن عسکری (ع) (۲۳۲-۲۶۰ق) یازدهمین امام شیعیان اثناعشری است که در هشتم ربیع الثانی سال ۲۳۲ هجری چشم به جهان گشود و به مدت شش سال امامت را بر عهده داشت. او فرزند امام هادی (ع) و پدر امام مهدی (عج) است.

مشهورترین لقب وی، عسکری است که به اقامت اجباری‌اش در سامرا اشاره دارد. او در سامرا تحت مراقبت حکومت عباسی قرار داشت و برای فعالیت‌هایش با محدودیت روبه‌رو بود. امام عسکری (ع) از طریق نمایندگان خود و نیز از راه نامه‌نگاری با شیعیان ارتباط داشت. عثمان بن سعید، نخستین نایب خاص امام زمان (عج)، از نمایندگان خاص وی نیز به شمار می‌رفت.

امام حسن عسکری (ع) در ۸ ربیع‌الاول سال ۲۶۰ قمری، در ۲۸ سالگی در سامرا به شهادت رسید و در کنار مرقد پدرش دفن شد. مدفن آن دو به حرم عسکریین مشهور است و از زیارتگاه‌های شیعیان در عراق به شمار می‌آید.

احادیثی از امام عسکری (ع) در موضوعات تفسیر قرآن، اخلاق، فقه، امور اعتقادی، ادعیه و زیارت روایت شده است.

زندگی‌نامه

نَسَب: نسب امام حسن عسکری (ع) با هشت واسطه به علی بن ابی‌طالب (ع) نخستین امام شیعیان می‌رسد. پدرش امام هادی (ع)، دهمین امام شیعیان اثناعشری است. به نقل از منابع شیعی، مادرش کنیز بود و حُدیث یا «حدیثه» نام داشت. در برخی از منابع نام او «سوسن»، «عسفان» (گفته شده این نام تنها در کتاب نوبختی ذکر شده است.) حَرْبیّه و سلیل نیز ثبت شده است. امام عسکری (ع) برادری به نام جعفر داشت که به جعفر کذاب معروف است. او پس از شهادت امام عسکری (ع)، ادعای امامت کرد و با انکار تولد فرزندی برای او، به عنوان تنها وارث او مدعی میراث آن حضرت شد. سید محمد و حسین دیگر برادران او بوده‌اند.

