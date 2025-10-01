تحقق شعار سال با مشارکت سرمایه گذاران طیور در کوهسرخ
با مشارکت سرمایه گذاران حوزه طیور در شهرستان کوهسرخ، گامهای موثری در راستای تحقق شعار سال برداشته شده است.
مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ در بازدید میدانی از مرغداریهای گوشتی در حال ساخت این شهرستان گفت: در کوهسرخ ۱۳ واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت ۲۸۰ هزار قطعه فعال است که در هفته دولت با افتتاح یک واحد جدید و فاز ۲ دو واحد، در مجموع به ظرفیت ۷۰ هزار قطعه، ظرفیت تولید به ۳۵۰ هزار قطعه افزایش یافته است.
صفرنژاد افزود: همچنین عملیات ساخت پنج واحد به ظرفیت ۱۵۰ هزار قطعه در مراحل تکمیلی است که درصد پیشرفت فیزیکی این واحدها بیش از ۶۰ درصد بوده و مراحل مربوط به زمین ساخت دو واحد دیگر به ظرفیت ۴۰ هزار قطعه، هم در حال انجام است.
او پیش بینی کرد اگر این واحدهای تولیدی با همت سرمایه گذاران بخش طیور این شهرستان تا پایان امسال به بهره برداری برسند، تولید گوشت سفید در شهرستان کوهسرخ به هزار و ۲۰۰ تن افزایش یابد.
مدیر جهاد کشاورزی کوهسرخ افزود: با اضافه شدن سه واحد جدید، هم اینک در این شهرستان سالانه به طور متوسط دو هزار و ۷۰۰ تن گوشت سفید توسط فعالین صنعت طیور تولید میشود که با اضافه شدن این پنج واحد تولیدی تا آخر سال، حدود ۳۵ درصد افزایش تولید را در این بخش شاهد خواهیم بود.
این مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و حمایتهای مجموعه فرمانداری، جهادکشاورزی و سایر ارگانهای ذیربط از سرمایه گذاران، بستر مناسبی برای توسعه واحدهای مرغ گوشتی و تولید گوشت سفید در شهرستان مهیا شده است.