برای نخستین‌بار در کشور، معاملات گواهی سپرده نفتای کامل مربوط به مخازن شرکت پالایش نفت لاوان، امروز چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در بورس انرژی ایران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: این رونمایی با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بورس انرژی ایران و شرکت پالایش نفت لاوان برگزار شد و نماد معاملاتی مربوط به این فرآورده نفتی به صورت رسمی فعال شد.

ابزار مالی نوین برای بازار انرژی

مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: با پذیرش مخازن نفتای کامل پالایش نفت لاوان در بورس انرژی، زمینه انتشار و خرید و فروش گواهی سپرده این فرآورده فراهم شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده، حجم قابل عرضه معادل ۳۲ هزار تن خواهد بود که به همین میزان نیز گواهی سپرده قابل انتشار است.

گواهی سپرده انرژی، یکی از ابزار‌های مالی نوآورانه بورس انرژی است که به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد معادل موجودی فرآورده‌های ذخیره‌شده خود در مخازن مورد تأیید بورس، اوراق بهادار قابل معامله در بازار عرضه کنند. این اوراق ضمن ایجاد امکان معامله برای سرمایه‌گذاران، به عنوان ابزاری مؤثر در تأمین مالی کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش شرکت‌ها عمل می‌کند.

با آغاز این معاملات، تمامی دارندگان کد‌های معاملاتی بورس انرژی می‌توانند در این گواهی سپرده مشارکت کرده و با توجه به نوسانات قیمت نفتا و نرخ ارز، از فرصت کسب بازدهی در این بازار نوین بهره‌مند شوند.

این اقدام، بخشی از تلاش بورس انرژی ایران در توسعه ابزار‌های مالی و به‌کارگیری ظرفیت‌های بازار سرمایه برای بهینه‌سازی نقدینگی در بخش انرژی کشور محسوب می‌شود.