به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان امروز (۹ مهر) در احکام جداگانه‌ای، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، مهرعلی باران‌چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک و غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

رئیس جمهور همچنین بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان، علیرضا دبیر و مریم منظمی را نیز به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب و در احکام صادره ابراز امیدواری کرد که اعضا، با تشریک مساعی، نسبت به مشارکت موثر در اتخاذ سیاست‌ها و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزند.