رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه از رفع تصرف ۲۴۰ متر مربع از اراضی ملی در شهرستان به ارزش بیش از ۱۹ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین قنبری با اشاره به رفع تصرف اراضی ملی در امیدیه، جمعاً به مساحت بیش از ۲۴۰ مترمربع، گفت: ارزش این اراضی بیش از ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.
وی افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان امیدیه اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.
قنبری بیان کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی امیدیه با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و همچنین به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
رئیس اداره راه و شهرسازی امیدیه، از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال تقدیر و تشکر کرد.
وی از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.