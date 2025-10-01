به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حبیب جهانساز گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال تاکنون ۹۰ هزار و ۷۲۱ تن برگ سبز چای به ارزش هزار و ۹۵۶ میلیارد تومان از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شد که ۵۵ درصد به میزان ۴۹ هزار و ۸۰۵ تن درجه یک و بقیه درجه ۲ است.

وی از پرداخت ۷۹ درصد از بهای برگ سبز چای خریداری شده از چایکاران شمال کشور به میزان هزار و ۵۵۳ میلیارد تومان تاکنون خبر داد، افزود: امسال ۲۰ هزار و ۴۱۲ تن چای خشک هم از محصول امسال باغ‌های گیلان و مازندران استحصال شد.

گیلان و مازندران بیش از ۵۵ هزار بهره چای دارد که در بیش از ۲۸ هزار هکتار باغ‌های خود محصول چای کیفی ایرانی تولید می‌کنند.