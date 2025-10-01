به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهران کشاورز در جشن روز جهانی ناشنوایان در یاسوج از ارائه خدمات مستمر به بیش از ۲۷ هزار معلول در سطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود ۳ هزار نفر کم‌شنوا و ناشنوا هستند که خدمات ویژه‌ای برای توانمندسازی آنان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به طرح‌های بهزیستی در این زمینه افزود: در قالب طرح غربالگری شنوایی، نوزادان بلافاصله پس از تولد معاینه می‌شوند.

کشاورز از غربالگری بیش از ۹ هزار نوزاد از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و اضافه کرد: در این میان ۳۰ نوزاد دچار مشکل شناسایی و با مداخلات به‌موقع تحت درمان قرار گرفتند.

کشاورز ادامه داد: تاکنون ۸۰۰ کودک برای انجام عمل کاشت حلزون به مراکز درمانی معرفی و کمک‌هزینه درمانی نیز به آنان پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه سه مرکز مشاوره ژنتیک در استان فعال هستند، تصریح کرد: این مراکز خانواده‌های پرخطر (خانواده‌هایی که دارای فرد معلول هستند)، زوجین در آستانه ازدواج و والدینی که قصد فرزندآوری دارند را شناسایی و به آزمایشگاه‌های طرف قرارداد معرفی می‌کنند.

وی افزود: با انعقاد قرارداد‌های جدید، در دو ماه اخیر خانواده‌ها دیگر نیازی به مراجعه به استان‌های همجوار برای انجام آزمایش‌های ژنتیک ندارند.

به گفته کشاورز، هم‌اکنون سه مرکز خانه و کودک کم‌شنوا در استان فعال است که خدماتی از جمله گفتاردرمانی، بازی‌درمانی، موسیقی‌درمانی و دیگر خدمات توانبخشی را به این گروه از جامعه ارائه می‌دهند.

در ادامه استاندار کهگیلویه وبویراحمد بیان کرد: هفته ناشنوایان فرصتی ارزشمند برای مرور مسائل و مشکلات این عزیزان و تجلیل از تلاش‌های آنهاست.

رحمانی افزود: عزیزان ناشنوا و کم‌شنوا با وجود محدودیت‌هایی که دارند، در عرصه‌های مهمی نظیر ورزش و هنر، افتخارآفرینی می‌کنند و نمونه‌های بارز توانمندی‌های انسانی هستند.

استاندار به آمار معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر، بیش از ۲۷ هزار معلول تحت پوشش داریم که از این تعداد، سه هزار نفر ناشنوا هستند و جالب است که در این جامعه، ۱۲۲ ورزشکار سازمان‌یافته فعالیت دارند.

وی همچنین با نام بردن از سه قهرمان ورزش ناشنوا، خاطرنشان کرد: خانم نهال زکی‌زاده، دارنده مدال طلا در مسابقات کشوری و نقره جهانی در رشته کاراته، احسان عبدالی، قهرمان کشوری در دوومیدانی و دارنده مدال برنز آسیایی، و اسماعیل دژه، که بیش از هشت مدال جهانی و قهرمانی فوتسال المپیک را در کارنامه خود دارد، از افتخارآفرینان ورزش ما هستند.

استاندار با تأکید بر لزوم مقایسه این قهرمانان با سایرین گفت: این افراد نشان‌دهنده پشتکار و اراده‌ای قوی هستند و باید برنامه‌ریزی کنیم تا چندین قهرمان دیگر نیز از میان ناشنوایان پرورش یابند.

وی همچنین از سازمان بهزیستی خواست که خدمات پیشگیری، تشخیص به‌موقع و درمان را با جدیت دنبال کند و از حوزه ورزش و جوانان نیز خواست که در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم همکاری کند.

رحمانی افزود: باید تلاش کنیم با گسترش زبان اشاره، به عنوان یکی از برنامه‌های دولت، زمینه بازگشت این عزیزان به چرخه زندگی را فراهم آوریم

در پایان این جشن از ناشنوایانی که در رشته‌های مختلف مقام آورده بودند تجلیل شد.