به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه نخستین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم «زین‌الأصوات» با شعار «قرآن، کتاب اهل ایمان» از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه ۹ مهر در مجتمع یاوران مهدی (عج) جمکران، با اجرای غلامرضا احمدی و تلاوت سیدمحمد حسینی‌پور، آغاز شد.

نخستین دوره مسابقه‌های «زین‌الأصوات» در دو سالن مجزا در بخش‌های «قرائت تحقیق» بزرگسالان و «قرائت نوجوانان و منافسه‌ای» برگزار می شود.

در این دوره از مسابقه‌ها ۹۴ شرکت کننده در سه گروه دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی از سراسر کشور حضور دارند.

جمعی از استادان تراز اول و بین‌المللی قرآن کریم داوری این رقابت‌ها را برعهده دارند. سر داور محمد بادپا، ناظر عالی مرتضی مختاری، استاد راهنما علی‌اصغر شعاعی، ناظر فنی جعفر شکری و دیگر داوران جشنواره شامل آقایان حیدر کسمایی، حسین اخوان اقدم، حامد ولی‌زاده، علی محرابی، قاسم رضیعی، سیدمحمدهادی قاسمی، محمدحسین سعیدیان، سیداحمد مقیمی، غلامرضا شاه‌میوه، محسن یاراحمدی، عباس امام‌جمعه، محمد پورزرگری، کریم دولتی، همایون زارعی، مهدی غلام‌نژاد و خانم فهیمه ایزدی است.

اختتامیه این رویداد فردا پنجشنبه ۱۰ مهر برگزار می‌شود و طی مراسمی، نفرات برتر معرفی می‌شوند.

جوایز نقدی این دوره حدود یک میلیارد تومان اعلام شده است که به تفکیک زیر، به برگزیدگان اهدا می‌شود.

بخش قرائت تحقیق: رتبه‌های اول تا پنجم به ترتیب ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰ و ۱۰ میلیون تومان

بخش قرائت نوجوانان: رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب ۴۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰ و ۵ میلیون تومان

بخش قرائت منافسه‌ای (دوخوانی): رتبه‌های اول تا پنجم به ترتیب ۶۰، ۵۰، ۴۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

نخستین دوره رقابت‌های سراسری قرآن کریم «زین‌الأصوات» به همت مرکز امور قرآنی مؤسسه آل‌البیت (ع) و با حمایت معنوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی و با همکاری چند نهاد فرهنگی و قرآنی کشور برگزار می‌شود.