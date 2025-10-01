خبرگزاری صدا و سیما، به گزارششهردار منطقه ۵ تهران، با اشاره به ضرورت توجه به اقشار با نیاز‌های خاص در برنامه‌ریزی‌های شهری گفت: توسعه فضا‌های شهری فراگیر یکی از الزامات امروز در مدیریت شهری است. احداث زمین بازی ویژه کودکان طیف اوتیسم، گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهر تهران محسوب می‌شود.

محمدرضا پوریافر افزود: این زمین بازی با مساحتی بیش از یک هزار و ۷۴۰ مترمربع، بر اساس نیاز‌های حسی، حرکتی و اجتماعی کودکان در طیف اوتیسم طراحی شده و شامل تجهیزات استاندارد و تخصصی مانند کف‌پوش ایمن، مسیر‌های دسترسی مناسب، فضای آرام، دیوار حسی‌ـ‌حرکتی، دیوار توری، ترامپولین، تاب سبدی، سرسره و ... خواهد بود.

پوریافر با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصت‌های برابر برای همه کودکان، ادامه داد: هیچ کودکی نباید به‌دلیل تفاوت‌هایش از حق بازی، نشاط و تعامل با محیط شهری محروم بماند. ما در شهرداری منطقه ۵ تلاش می‌کنیم با توسعه فضا‌های دوستدار کودک، محیطی فراگیر و انسانی برای همه شهروندان، به‌ویژه کودکان با نیاز‌های خاص، فراهم کنیم.

شهردار منطقه ۵ تهران همچنین از استمرار اقدامات مشابه در سایر محله‌های منطقه خبر داد و گفت: توسعه فضا‌های شهری برای همه کودکان، یکی از اولویت‌های مهم ما در مسیر ساخت شهری انسان‌محور و عدالت‌محور است.