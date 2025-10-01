احداث نخستین زمین بازی ویژه کودکان اوتیسم
نخستین زمین بازی ویژه کودکان اوتیسم با هدف ایجاد فضایی متناسب با نیازهای این گروه از کودکان، در بوستان الهام محله ارم واقع در منطقه ۵ تهران در حال احداث است.
شهردار منطقه ۵ تهران، با اشاره به ضرورت توجه به اقشار با نیازهای خاص در برنامهریزیهای شهری گفت: توسعه فضاهای شهری فراگیر یکی از الزامات امروز در مدیریت شهری است. احداث زمین بازی ویژه کودکان طیف اوتیسم، گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات شهر تهران محسوب میشود.
محمدرضا پوریافر افزود: این زمین بازی با مساحتی بیش از یک هزار و ۷۴۰ مترمربع، بر اساس نیازهای حسی، حرکتی و اجتماعی کودکان در طیف اوتیسم طراحی شده و شامل تجهیزات استاندارد و تخصصی مانند کفپوش ایمن، مسیرهای دسترسی مناسب، فضای آرام، دیوار حسیـحرکتی، دیوار توری، ترامپولین، تاب سبدی، سرسره و ... خواهد بود.
پوریافر با تأکید بر اهمیت ایجاد فرصتهای برابر برای همه کودکان، ادامه داد: هیچ کودکی نباید بهدلیل تفاوتهایش از حق بازی، نشاط و تعامل با محیط شهری محروم بماند. ما در شهرداری منطقه ۵ تلاش میکنیم با توسعه فضاهای دوستدار کودک، محیطی فراگیر و انسانی برای همه شهروندان، بهویژه کودکان با نیازهای خاص، فراهم کنیم.
شهردار منطقه ۵ تهران همچنین از استمرار اقدامات مشابه در سایر محلههای منطقه خبر داد و گفت: توسعه فضاهای شهری برای همه کودکان، یکی از اولویتهای مهم ما در مسیر ساخت شهری انسانمحور و عدالتمحور است.