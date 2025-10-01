به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام کاظمی، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه‌های استان همدان در این مراسم گفت: رسالت این نهاد ایجاد و ترویج بستر ایمان به خدا و توسعه‌ باور دینی در دانشگاه‌ها و تحقق دانشگاه اسلامی است که عزم و اراده‌ای همگانی در داخل و خارج دانشگاه را می‌طلبد، زیرا که دانشگاه مبدا تحولات اجتماعی است.

کاظمی رئیس دانشگاه ملی مهارت استان همدان هم گفت: وجود نهاد رهبری به آموزه‌ها جهت می‌دهد و مانع انحراف دانش و مهارت می‌شود

کاظمی افزود: ۷ دانشکده و آموزشکده در استان مهارت آموزی به ۶ هزار دانشجوی این دانشگاه را انجام می‌دهند.

حجت الاسلام افلاکیان، مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت استان نیز گفت: با اتکا به هدایت‌ها و رهنمود‌های مقام معظم رهبری تقویت معنویت، پاسخگویی به نیاز‌های فکری دانشجویان، همدلی با کارکنان، استادان و دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی را بر عهده گرفته و اهتمام به انجام آنها دارم.