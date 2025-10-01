رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اهمیت تعامل میان نهاد قانون‌گذاری کشور و نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه، گفت: بازار سرمایه به‌رغم فشار‌های اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی، توانسته تاب‌آوری قابل قبولی از خود نشان دهد و اعتماد عمومی به این بازار هم‌چنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شوری اسلامی گفت: تعامل سازنده میان مجلس و سازمان بورس، به‌ویژه در مقاطع حساس، مانند دوران بحران اخیر، نقشی مهمی در بازگشت آرامش به بازار سرمایه ایفا کرده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: جلسات کارشناسی مجلس و سازمان بورس، این پیام روشن را به فعالان اقتصادی داده است که مسائل بازار سرمایه در سطح حاکمیت، مورد توجه جدی قرار دارد.

صیدی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد از اولویت‌های کلان کشور است، افزود: مقام معظم رهبری، مسئولان عالی‌رتبه نظام و مدیران اجرایی کشور همواره بر تقویت سرمایه‌گذاری تأکید داشته‌اند. بازار سرمایه، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی در کشور، در تحقق این هدف ملی نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

رئیس سازمان بورس با اشاره به داده‌های آماری موجود از رفتار خریداران حقیقی در بازار سهام، گفت: در هفته‌های اخیر، سهم خریداران حقیقی از معاملات روزانه در بسیاری از روزها به بیش از ۷۰ درصد رسیده که این امر نشان‌دهنده سطح بالای اعتماد عمومی به بازار سرمایه است.

در ادامه این نشست، حمید یاری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی از اقدامات و سیاست‌های سازمان بورس در مواجهه با نوسانات بازار که ناشی از جنگ ۱۲ روزه بوده، ارائه داد.

یاری با اشاره به این‌که بازارهای سهام عموما در شرایط بحرانی ۵ مرحله مهم را پشت سر می‌گذارند، گفت: این ۵ مرحله در بازار سرمایه، در دوره پس از جنگ ۱۲ روزه، شامل حفاظت از دارایی‌ها از طریق توقف موقت بازار، بازگشایی تدریجی صندوق‌ها برای احیای نقدشوندگی، بازگشت به تعادل از طریق خریدهای حمایتی، تثبیت شرایط با استفاده از ابزارهایی هم‌چون اوراق تبعی و رایزنی با ناشران برای حمایت بیش‌تر از بازار و در نهایت حرکت به سمت رونق با کنترل متغیرهای کلان و انتشار اخبار مثبت بوده است.

در ادامه این نشست، هر یک از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با طرح پرسش‌ها و ارائه دیدگاه‌های خود، نکاتی درباره عملکرد بازار سرمایه، نحوه سیاست‌گذاری در دوران بحران، ابزارهای حمایتی و ضرورت اصلاح ساختارها مطرح کردند.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران خرد و تقویت شفافیت در بازار، خواستار استمرار نشست‌های کارشناسی مشترک برای کمک به بازار سرمایه شدند.