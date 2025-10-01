پخش زنده
مسابقه «صد»، با اجرای هادی حجازی فر، در ۶ فصل از شبکه سه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن نجفی، تهیه کننده مسابقه «صد»، با حضور در استودیو شبکه خبر درباره نوآوری این مسابقه گفت: مسابقه «صد»، برگرفته از یک الگو و نمونهای است که در ۲۹ کشور ساخته میشود، تلاش کردیم با توجه به فرهنگ کشورمان در شکل و سوالاتش تغییراتی ایجاد کنیم و برای اولین بار در آنتن صداوسیما یک مسابقه با حجم ویژگیهای جدید فنی و حضور همزمان ۱۰۰ نفر شرکت کننده، شکل گرفت.
وی درباره بومی سازی این مسابقه گفت: در طراحی سوالات این اتفاق افتاد که با دعوت از افراد مختلف از تمام نقاط کشور با لباسهای محلی و ویژگیهای خاص نقاط مختلف ایران. در نسخ خارجی زمین مسابقه هیچ نمادی از آن کشور سازنده نداشت اما ما کف صحنه را تبدیل کردیم یک فصل به کاشی کاری، یک فصل به آینه کاری، یک فصل به گنبد مسجد شیخ لطف الله، که غنی بودن فرهنگ ما را نشان میدهد.
محسن نجفی درباره انتخاب شرکت کنندگان گفت: چند نوبت فراخوان دادیم در تلویزیون، در فضای مجازی، سکوهایی که در دسترس است این فراخوان شروع شد. ثبت نام اولیه شرکت کنندگان شروع شد که استقبال خوبی هم شد. این مسابقه با شعار «بزرگترین میدان رقابت اطلاعات عمومی ایران»، شروع شد که خیلی از افراد ثبت نام کردند. یک ازمون اولیه گرفته شد و بعد از یک پروسه دو سه ماهه، ثبت نام کنندگان آمدند، یک راستی آزمایی حضوری شد و از بین این تعداد شرکت کننده شماری انتخاب شدند، در این مسابقه اطلاعات عمومی شرکت کنندگان مهم است، ولی مسابقه صرف بلد بودن نیست بلکه دقت و سرعت هم خیلی مهم است.
وی افزود: شکل مسابقه به این صورت است که از سوالات بسیار آسان در هر حوزه شروع میشود و به سختترین حالت ممکن پیش میرود، دو نفر، دو نفر رقابت میکنند، هر کسی پیروز شد، میماند و بازنده حذف میشود.
تهیه کننده برنامه صد گفت: فصل اول با حضور ۱۰۰ شرکت کننده در ۱۲ قسمت به قهرمان میرسد. فصلهای دوم، سوم، چهارم و پنجم هم همینطور. فصل ششم ۲۰ نفر برتر هر فصل است.
قرار است روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه بعد از خبر ساعت ۲۲ این مسابقه پخش شود تا وقتی که برنامه پانتولیگ شروع شروع شود، بعد از شروع این مسابقه، مسابقه «صد»، هفتهای دو روز پخش میشود تا پایان سال. در ایام ماه مبارک رمضان قرار است که هرشب مسابقه پخش شود در نوروز هم همینطور، در ۱۵ روز ایام نوروز، قهرمان قهرمانان مشخص میشود.
نجفی درباره تغییراتی که قرار است اتفاق بیفتد، گفت: هر فصل یکسری قوانین جدید به مسابقه اضافه میشود برای اینکه مسابقه بهتر شود. مشغول ضبط فصل سوم هستیم و سعی میکنیم در هر فصلی از باب طراحی سوالات و قوانین تغییراتی اعمال کنیم که برای مخاطب جذاب باشد.
تهیه کننده مسابقه صد درباره انتخاب هادی حجازی فر به عنوان مجری هم گفت: بعد از کلی رایزنی، وقتی به هادی حجازی فر، شکل و موضوع مسابقه را توضیح دادیم، به شدت استقبال کرد و دلیلش را این اعلام کرد که من دوست دارم در بین مردم باشم و با آنها زندگی کنم. هادی حجازی فر جز اولین گزینهها بود، چون علاوه بر کارگردانی و بازیگری، تجربه تلویزیونی دارد.