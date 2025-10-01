به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار نجفی، مهمترین این برنامه ها را دیدار با نماینده‌ ولی فقیه در استان، میز خدمت در نماز جمعه با حضور همه‌ معاونت‌ها، خدمات پزشکی رایگان، تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران، جلسات آموزش همگانی در مدارس استان، تجلیل از کارآگاهان برتر استان، پویش نه به سرقت، ورزش همگانی و مسابقات ورزشی سربازان، اهداء خون، افتتاح منازل سازمانی ۴۷ واحدی و ساختمان پلیس آگاهی مریانج و چند کلانتری در استان، محفل انس با قرآن برای کارکنان و خانواده‌ها و برنامه غبار روبی مزار شهدا عنوان کرد.