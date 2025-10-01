سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرتهران از انجام ۸۷۴ مورد پایش زیست‌محیطی در واحد‌های صنعتی، مراکز درمانی، معاینه فنی خودرو و مدیریت پسماند در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

زهره عبادتی با اعلام این خبر گفت: پایش زیست‌محیطی به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت منابع طبیعی و کنترل آلاینده‌ها، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه دارد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، زهره عبادتی با اعلام این خبر گفت: پایش زیست‌محیطی به عنوان ابزاری کلیدی در مدیریت منابع طبیعی و کنترل آلاینده‌ها، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی و سلامت جامعه دارد.

به گفته وی، داده‌های حاصل از این پایش‌ها مبنای اصلی تصمیم گیری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه محیط زیست است.

عبادتی با اشاره به اهمیت دقت و صحت داده‌ها افزود: این اطلاعات امکان مدیریت بهینه آلودگی‌ها و حفاظت از منابع حیاتی همچون آب، خاک و هوا را فراهم می‌کند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرتهران ادامه داد: پایش‌های مستمر علاوه بر کمک به کاهش آلاینده‌ها، زمینه پیش‌بینی و مدل‌سازی تغییرات زیست‌محیطی را نیز فراهم می‌کند.

، عبادتی تصریح کرد: توسعه فناوری‌های نوین و تقویت برنامه‌های نظارتی، اثرگذاری پایش‌ها را افزایش می‌دهد و مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار می‌کند.