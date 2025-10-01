به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در بازدید از شهرک صنفی صنعتی بوعلی ۲، بازار را قلب تپنده اقتصاد استان دانست و بر لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد.

او، مدیریت زمان و استفاده هدفمند از منابع را کلید رشد پایدار عنوان و هشدار داد که توقف طرح ها، به هدررفت منابع و نارضایتی مردم منجر می‌شود.

استاندار همدان، عملکرد استان در کشاورزی، صنایع تبدیلی، معدنی و گردشگری را مثبت ارزیابی و خواستار توسعه صنایع دستی از طریق نشان تجاری، بسته‌بندی با کیفیت و حمایت‌های مالی شد.

ملانوری شمسی تأکید کرد: موضوعات شهرک صنفی و بازار حسین‌خانی در شورای ترافیک و کارگروه‌های مرتبط بررسی و تصمیمات لازم برای تکمیل آنها گرفته خواهد شد.