به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۹ شهریور را می‌توانید در این خبر ببینید.

چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۴۰۴

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

فایننشال تایمز:

استارمر پرچم حزب کارگر را برای نبرد «میهن‌پرستانه» علیه حزب رفورم بالا برد

دیلی میل:

استارمر (نخست وزیر) به «فرو رفتن در لجنزار» متهم شده است

دیلی میرور:

استارمر قول داده است «تا نفس دارد بجنگد»

سان:

کمی بیدنوک (رهبر حزب محافظه کار انگلیس) استدلال می‌کند که فقط محافظه‌کاران می‌توانند انتخاب‌های سخت و لازم را انجام دهند

گاردین:

«نجابت یا تفرقه» نخست وزیر می‌گوید بریتانیا با انتخابی تعیین کننده روبروست

دیلی تلگراف:

نخست وزیر از رأی‌دهندگان طبقه کارگر خواسته است که حزب رفورم را طرد کنند

استارمر به شدت از رهبر حزب رفورم انتقاد کرد

تایمز:

استارمر می‌گوید فاراژ به بریتانیا اعتقادی ندارد

ایندیپندنت:

نخست وزیر در سخنرانی خود رهبر حزب رفورم را محکوم کرد و قول داد تسلیم لفاظی‌های تفرقه‌انگیز نشود

نخست وزیر و وزیرخزانه داری در حال آماده شدن برای لغو سقف کمک هزینه دو فرزند هستند که نشان‌دهنده تغییر از یک سیاست رفاهی بحث‌برانگیز است.

مترو:

استارمر نایجل فاراژ را متهم کرد که شخصیتی تفرقه‌انگیز است

مهمترین عناوین روزنامه‌های امروز ترکیه

پحریت

چه چیزی در انتظار غزه است؟

سفر رییس سازمان اطلاعات به قطر

تلاطم بازار بورس استانبول با داده‌های اقتصادی آمریکا

صباح

نهضت دولتی تآمین مسکن برای اقشار کم درآمد/۱۰ درصد پول پیش با اقساط ۲۰ ساله

مرخصی زایمان به ۲۴ هفته افزایش داده می‌شود

اردوغان: دیوار‌های ترور تمامآ از بین خواهد رفت

در طرح ترامپ آیا به مجازات نتانیاهو اشاره شده است؟

سوزجو

فقط کابین جنگنده کاآن بومی است

در بیکاری؛ گرانی؛ آموزش؛ بازنشستگی مافوق فوق العاده هستیم

خط گرسنگی ۲۷ هزار لیر؛ خط فقر ۹۱ هزار لیر شد

فنر روم پاتریکخانه در صدد تشکیل دولت مستقل در استانبول است

نفس

در بازار آتش می‌بارد/ خط گرسنگی ۲۷.۹۷۰ لیر؛ خط فقر ۹۱.۱۰۹ لیر شد

افتتاح سال جدید قانونگذاری مجلس بدون حضور حزب جمهوری خلق برگزار می‌شود

کاروان صمود به غزه نزدیک شد

خشکسالترین زمستان در راه است

جمهوریت

روز تاریخی در مجلس/ حزب جمهوری خلق اردوغان را تحریم می‌کند

۵۰۰ هزار مسکن وعده توخالی دولت به قشر کم درآمد

شمار بیکاران از ۱۲ میلیون نفر گذشت

با طرح ترامپ؛ نتانیاهو به خواسته هایش می‌رسد

تورک گون

زبان ترکی روح مشترک دولتهیا ترک زبان است

مجارستان خط مقدم کشور‌های ترک زبان در اروپاست

ترکیه هم از طرح ترامپ در باره غزه حمایت کرد

دور جدید در طرح دولتی اجاره مسکن برای اقشار کم درآمد

ترکیه

کمپین بلیط ارزان سینما رکورد آورد

حمایت همه جانبه از کاروان صمود

استعفا‌ها در حزب جمهوری خلق ادامه دارد

ینی شفق

شصت درصد مراجعان بیمارستان‌ها مبتلا به کووید هستند

از طرح ترامپ صلح بدست نمی‌آید

کاروان صمود به غزه نزدیک شد

قرار

طرح ترامپ مملو از تله است

تمجید اردوغان از ترامپ بخاطر طرح غزه

علی باباجان: عملیات علیه حزب جمهوری خلق با دستور‌های سیاسی احرا می‌شود

اسپانیا و ایتالیا برای کاروان صمود کشتی جنگی فرستاد؛ ترکیه از نزدیک دنبال می‌کند

آکشام

نقشه راه برای تجارت الکترونیکی

رویکرد ترکیه به طرح ترامپ برای غزه محتاطانه است

ضربه سازمان اطلاعات به شبکه‌های سایبری

تیتر اخبار مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان

«هم نیوز»

- قیمت بنزین در پاکستان ۴ روپیه در ازای هر لیتر گران شد

- نخست وزیر قطر: نکات طرح صلح ترامپ برای غزه باید بررسی شود

- مرز محلی پاکستان و افغانستان در منطقه «انگور ادا» پس از دو سال بازگشایی شد

- رئیس حزب جمعیت علمای اسلام: موضع ملت پاکستان مشخص است: هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسیم

«دنیا نیوز»

- وزیر خارجه پاکستان: اعزام نیرو‌های امنیتی صلح به غزه را بررسی می‌کنیم / طرح صلح ترامپ باید شامل پیشنهادات کشور‌های اسلامی شود

- حمله تروریستی در شهر کویته پاکستان / ۱۱ نفر کشته و ۶ تررویست از جمله عامل انتحاری به هلاکت رسیدند

- پاکستان یک موشک کروز با برد ۷۵۰ کیلومتر را با موفقت آزمایش کرد

- قطعی اینترنت باعث اختلال در پرواز‌های بین المللی به افغانستان شد

«داون نیوز»

- زلزله ۳.۲ ریشتری منطقه ملیر در کراچی پاکستان را لرزاند

- عضو ارشد حماس: خلع سلاح شدن به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست

- عملیات ارتش پاکستان در منطقه خضدار ایالت بلوچستان منجر به هلاکت ۷ تروریست تحت حمایت هند شد

- بورس پاکستان برای اولین بار از ۱۶۶ هزار واحد فراتر رفت

عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

رئیس جمهور چین خواستار پیشبرد عزم در پیشبرد مدرنیزه سازی چین شد

مردم چین در روز شهدا به قهرمانان ملی احترام می‌گذارند

دولت آمریکا برای اولین بار در هفت سال گذشته تعطیل شد

مراسم پرچم گذاری در میدان تیان آن من به مناسبت ۷۶ مین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین

چین خواستار حل مسالمت آمیز مساله هسته‌ای ایران از راه‌های سیاسی و دیپلماتیک شد

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند

پارلمان اسرائیل با افزایش ۹.۳ میلیارد دلاری بودجه دولت برای هزینه‌های جنگ موافقت کرد

گلوبال تایمز

شی خواستار پیشبرد عزم در پیشبرد مدرنیزه سازی چین شد

مراسم پرچم گذاری روز ملی در میدان تیان آن من در ۱ اکتبر برگزار شد

۱ اکتبر ۷۶ مین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین

مرگ ۶۰ نفر در زلزله‌ای شدید در فیلیپین

تهدید ترامپ: اگر دولت تعطیل شود "بسیاری از کارمندان " اخراج خواهندشد

دولت اسرائیل رئیس جدید سازمان امنیت داخلی را منصوب کرد

حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به کشتی باری در عدن را بر عهده گرفتند

سی جی تی ان

پرچم سرخ پنج ستاره و کره زمین در جدیدترین تصویر منتشر شده توسط سازمان ملی فضایی چین از کاوشگر تیان‌ون-۲

انتخاب رسمی چین به عنوان کشور ناظر در جامعه آند

رشد پیوسته بخش تولید چین در ماه گذشته میلادی

ضیافت هفتاد و ششمین سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین با سخنرانی شی جین‌پینگ برگزار شد

رئیس‌جمهور ایران: آمریکا قصد حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق مذاکره را ندارد

اختلافات در فلسطین و اسرائیل درباره «طرح ۲۰ ماده‌ای» آمریکا برای صلح در غزه

جایزه جهانی فضایی کنگره بین‌اللملی فضانوردی به چین اهدا شد

چاینا دیلی

گرامیداشت روز شهدا درچین

برگزاری روز ملی چین

سخنرانی رئیس جمهورچین به مناسبت روز ملی

شانگهای اولین ایستگاه شارژ خودرو‌های برقی در بزرگراه را افتتاح کرد

روزنامه مردم

مراسم پرچم گذاری در میدان تیان آن من به مناسبت ۷۶ مین سالگرد تاسیس چین

جلسه رهبری حزب کمونیست چین درباره تدوین برنامه پنج ساله پانزدهم

نخست وزیر چین با وزیر خارجه کره شمالی ملاقات کرد

چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده قارچ‌های خوراکی در جهان