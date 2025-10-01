پخش زنده
آتشسوزی در یک پالایشگاه بزرگ نفت در منطقه یاروسلاول، در شمالشرق مسکو، در ویدئویی که به دست یک شاهد عینی از داخل خودروی در حال حرکت فیلمبرداری شده، ثبت شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری تصویری رویترز، یک ویدئوی منتشر شده شعلههای آتش در پالایشگاه یاروسلاول روسیه را نشان میدهد، پیش از آنکه مقامات از مهار کامل آن خبر دهند.
خبرگزاری رویترز با تطبیق برجها، چراغهای خیابان و طرح جاده با تصاویر آرشیوی، مکان وقوع حادثه را تأیید کرد، اما زمان دقیق را نتوانست مشخص کند. با این حال، میخائیل یورایف، فرماندار منطقه، روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد این آتشسوزی در پالایشگاه نفت یاروسلاول رخ داده است. او گفت: این حریق بر اثر حمله پهپادی اوکراینی آغاز نشده، هرچند کییف به طور نظاممند پالایشگاهها را هدف قرار میدهد تا عرضه بنزین را مختل کرده و درآمد مسکو را کاهش دهد.
به گفته مقامات، آتش تحت کنترل نیروهای امداد و آتشنشانی درآمده و پالایشگاه طبق روال معمول به کار خود ادامه میدهد. خبرگزاری اینترفاکس بعداً گزارش داد که حریق به طور کامل خاموش شده است.