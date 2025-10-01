پخش زنده
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با خانواده سپهبد شهید محمد باقری دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام پورخاقان در این دیدار گفت: از یک منظر باید شهادت سپهبد محمد باقری را تبریک گفت، چون وی تندیس اخلاق، ادب و انسانیت بودند و در راه مبارزه با ظلم و ستم استکبار به دست شقیترین اشقیاء عالم یعنی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: از جهتی دیگر باید تسلیت گفت که چنین انسان تاثیرگذار و ارزشمندی که گوهر کمیابی بودند را از دست دادیم.
حجتالاسلام پورخاقان در ادامه با اشاره به ویژگیهای شهید باقری افزود: وی انسانی منظم، پرتلاش و اثرگذار بود که بیش از اینکه سخن بگوید، عمل میکرد تا آنجا که هر زمانی برای سخنرانی از وی دعوت میشد، تأکید داشتند که حضرت آقا از ما کار میخواهند نه صحبت و سخنرانی، ما به دنبال این هستیم که منویات ایشان را عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور افزود: از سجایای اخلاقی وی این بود که خودش را سیاست زده نکرد و تمایلی به ورود به مناقشات سیاسی بی ثمر نداشت و به تمام معنا به وصیت حضرت امام (ره) و سفارش مقام معظم رهبری در ورود نکردن نیروهای مسلح به مناقشات سیاسی عمل میکرد در عین اینکه سرباز فداکار ولایت و از بصیرت بالایی برخوردار بود.
وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بیان داشت: شهیدان باقری در دفاع مقدس، نقش مهم و تعیین کنندهای داشتند، چه شهید حسن باقری، آن اعجوبهی جنگهای منظم و نامنظم که امور اطلاعاتی و عملیاتی را برنامه ریزی میکرد و چه شهید محمد باقری که اقدامات ارزشمندی در خصوص طراحی و نفوذ به خاک دشمن و انجام عملیاتهای برون مرزی را از خود به جای گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین پورخاقان ادامه داد: تحول چشم گیر و تغییرات عمیقی در ستاد کل نیروهای مسلح در دوران سپهبد شهید محمد باقری صورت گرفت که اخذ سه نشان فتح و یک نشان نصر از فرماندهی معظم کل قوا افتخاری ارزشمند برای وی بود.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور گفت: هدف از حضور در منزل شهید و دیدار با خانواده معظم شهدا، کسب فیض و بهره از معنویات خاص منزلی است که شهید در آن حضور داشته و در آن رشد و تربیت یافته است.
وی با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل عمران افزود: شهدا زنده هستند و قطعا این زنده بودن، زندگی مؤثر در عالم وجود است و به فرمایش امام خمینی (ره) ما خاک نشینان نمیتوانیم درکی نسبت به این موضوع که خداوند چه مقام و منزلتی به شهید داده است، داشته باشیم.
در ادامه این دیدار خانواده شهید باقری در خصوص ویژگیها و خصوصیات اخلاقی و کاری شهید محمد باقری مطالب و خاطراتی را بیان کردند.
در این دیدار کریمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، افتخاری رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران و کاظم نژاد مدیر کل حوزه ریاست، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح را همراهی کردند.