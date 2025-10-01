مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران از گشایش مسیر اتصال جنوب به شمال بزرگراه آیت اله سعیدی در میدان فتح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران اعلام کرد: در راستای تکمیل بخش‌های مختلف کلان طرح احداث ادامه شاخه غربی بزرگراه یادگار امام تقاطع ها و دسترسی‌های میدان فتح یکی پس از دیگری تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

دسترسی غرب به شمال میدان فتح در قالب یک دستگاه پل و دسترسی غرب به جنوب این میدان در تراز همسطح در شهریورماه امسال زیربار ترافیک رفت و امروز نیز در ادامه پیاده سازی طرح جدید میدان فتح، سومین دسترسی این میدان با جهت ترافیکی جنوب به شمال در مسیر جدید خود جای می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران در این خصوص گفت: در طرح قدیم میدان فتح دسترسی به شمال و جنوب بزرگراه آیت اله سعیدی از طریق پیمایش محیط اطراف این میدان میسر می‌شد، اما در طرح جدید مسیر‌های شمالی و جنوبی به صورت مستقیم و در امتداد بزرگراه آیت اله سعیدی قرار دارد.

مهدی صداقتی ادامه داد: مسیر جدید بزرگراه آیت اله سعیدی با جهت ترافیکی جنوب به شمال واقع در میدان فتح به طول ۱۲۵۰ متر و عرض ۱۸.۷ متر دارای ۳ خط عبوری به همراه فضای توقف اضطرار، ۱ خط بی آرتی و ۱ پیاده رو است و برای اجرای این مسیر، دو دستگاه پل در میدان فتح با مجموع ۸۳ حلقه شمع در تراز همسطح اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران خاطرنشان کرد: اجرای این دو دستگاه پل در جهت تکمیل مسیر زیرگذر بزرگراه یادگار امام و همچنین تکمیل مسیر جنوب به غرب میدان فتح احداث شده است.

صداقتی تاکید کرد: ساماندهی ترافیکی میدان فتح، حذف گردش‌های تداخلی، ایمنی سفر و در نهایت کاهش ۱.۵ کیلومتر پیمایش اضافی از جمله اثرات اجرای طرح جدید میدان فتح بشمار می‌آید.

لازم به ذکر است؛ این بهره‌برداری، گام سوم از شش مرحله برنامه‌ریزی‌شده طرح میدان فتح به شمار می‌آید و مراحل بعدی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.