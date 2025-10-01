ادارهکل بهزیستی استان بوشهر:
۱۱۴ هزار و ۸۸۸ سالمند در استان بوشهر
مهرناز اسکندری گفت: در استان بوشهر ۱۱۴ هزار و ۸۸۸ سالمند داریم که ۹ درصد جمعیت استان هستند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ ۹ مهر روز جهانی سالمند و ۸ تا ۱۴ مهر هفته ملی سالمندان در ایران است. شعار جهانی امسال «سالمندان پیشگام در اقدام محلی و جهانی؛ آرزوها، رفاه و حقوق ما» نامگذاری شده.
سرپرست ادارهکل بهزیستی استان بوشهر همراه با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی به این مناسبت به دیدار پدران و مادران خانه سالمندان محمدیه بوشهر رفتند و با اهدای گل این روز را به آنان تبریک گفتند.
مهرناز اسکندری گفت: سالمندان گنجینه ارزشمند و سرمایه گرانقدری از تجربه، مهربانی و دانش هستند که سالها تلاش کردهاند و برای همه آنان آرزوی تندرستی و شادی داریم.
سرپرست ادارهکل بهزیستی استان بوشهر آمار داد که در استان بوشهر ۱۱۴ هزار و ۸۸۸ سالمند داریم که ۹ درصد جمعیت استان هستند.
اسکندری افزود: ۱۴ هزار و ۱۰۷ سالمند یعنی ۱۲ درصد از این جمعیت زیر پوشش بهزیستی هستند و به آنان خدمات توانبخشی، درمان و نگهداری داده میشود.
او اضافه کرد: انتظار داریم همه دستگاههای دولتی و غیردولتی همکاری و حمایتهای لازم را برای در طرح «دوستدار محیط سالم» با بهزیستی داشته باشند تا کیفیت زندگی سالمندان افزایش یابد.