به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر راهیان نور و حضور اقشار مختلف مردم، گفت: امروزه به جای اعزام کاروان‌ها، بحث عزیمت را دنبال می‌کنیم.

سردار افضلی افزود: بخش اعظمی از مردم با حضور در مجموعه‌های اردوگاهی سپاه در مناطق راهیان نور از این خدمات بهره‌مند می‌شوند.

به گفته وی: ۶۰ اثر هنری به دبیرخانه جشنواره رهاورد سرزمین نور در قالب (دلنوشته، عکس، نمایشنامه نویسی و کلیپ) ارسال شده بود، که از ۱۴ اثر برتر تجلیل شد.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام افزود:همایش تجلی اخلاص به منظور تجلیل از عوامل اجرایی اردو‌های راهیان نور استان در سال گذشته و برگزیدگان جشنواره رهاورد سرزمین نور با حضور مسئولین، فرماندهان و پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس در اردوگاه غدیر آورگان برگزار شد.