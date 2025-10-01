پخش زنده
همایش تجلیل اخلاص و تجلیل از برگزیدگان جشنواره رهاورد سرزمین نور در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام با اشاره به ظرفیت بینظیر راهیان نور و حضور اقشار مختلف مردم، گفت: امروزه به جای اعزام کاروانها، بحث عزیمت را دنبال میکنیم.
سردار افضلی افزود: بخش اعظمی از مردم با حضور در مجموعههای اردوگاهی سپاه در مناطق راهیان نور از این خدمات بهرهمند میشوند.
به گفته وی: ۶۰ اثر هنری به دبیرخانه جشنواره رهاورد سرزمین نور در قالب (دلنوشته، عکس، نمایشنامه نویسی و کلیپ) ارسال شده بود، که از ۱۴ اثر برتر تجلیل شد.
فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام افزود:همایش تجلی اخلاص به منظور تجلیل از عوامل اجرایی اردوهای راهیان نور استان در سال گذشته و برگزیدگان جشنواره رهاورد سرزمین نور با حضور مسئولین، فرماندهان و پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس در اردوگاه غدیر آورگان برگزار شد.