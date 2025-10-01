رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در نشست با جمعی از نخبگان قرآنی عراق، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقه‌های قرآن مشترک میان ایران و عراق تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست نخبگان قرآنی عراق با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، امروز چهارشنبه نهم مهر در سالن جلسات حوزه ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه، برگزار شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در این نشست، امام حسین (ع) را دروازه ورود به توحید و نماد پیوند الهی و ایمانی میان ایران و عراق دانست و بر ضرورت حفظ اتحاد مقدس میان دو ملت تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی با قرائت فرازی از زیارت عاشورا، ضمن اظهار ادب به ساحت امام حسین (ع) گفت: اسلام ناب را باید از سیدالشهدا (ع) شناخت.

وی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان ایران و عراق، ادامه داد: با وجود همه این توطئه‌ها، وجود شهدایی همچون سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، پیوند ایمانی و الهی دو کشور مستحکم‌تر شده است.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر رسالت مشترک دو ملت برای حفظ اتحاد مقدس و حمایت از مظلومان غزه، به توانمندی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ و اقتدار و پیروزی، تنها بخشی از نیروی نظامی کشور نقش‌آفرینی کردند؛ ما آمادگی داریم با دشمنان مقابله کنیم و پاسخ کوبنده‌ای به آنها خواهیم داد.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی با اشاره به قدرت نرم مردمی و جمعیت عظیم محبان امام حسین (ع) افزود: نمونه بارز این قدرت نرم، در برپایی مراسم باشکوه اربعین متجلی و مشهود است.

وی از تلاش‌های عتبات عالیات عراق برای برگزاری مراسم اربعین تشکر کرد و گفت: سازمان اوقاف آماده انتقال تجارب قرآنی خود در سطح ملی و بین‌المللی به عتبه حسینی است و باید برای برگزاری برگزاری مسابقه‌های مشترک قرآنی میان ایران و عراق برنامه ریزی کنیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: برگزاری این نشست نمادی از همکاری فرهنگی و دینی میان دو کشور ایران و عراق بود که امید است با توسعه چنین تعاملاتی، مسیر وحدت و همبستگی امت اسلامی بیش از پیش هموار شود.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی اضافه کرد: امسال نیز مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کریم مانند سال گذشته به میزبانی حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار خواهد شد تا پیوند قرآن و عترت بیش از پیش تقویت شود.