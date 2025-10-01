به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای سلیمانی در گفت‌و‌گو با خبر گذاری صدا وسیما با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه گازرسانی گفت: از مجموع ۲۵ شهرستان استان کرمان، گازرسانی در تمامی آنها انجام شده و از ۸۵ شهر استان نیز ۸۳ شهر تحت پوشش گاز قرار گرفته‌اند، تنها شهر‌های باقی‌مانده، شهر رمشک و چاه‌خدا از توابع شهرستان قلعه‌گنج است که در حال انجام پروژه گازرسانی است.

وی افزود: با تلاش‌های شرکت ملی گاز ایران و حمایت‌های دولت چهاردهم، پوشش گازرسانی روستایی استان کرمان از ۶۶ درصد در سال گذشته به ۷۷ درصد در سال جاری رسیده است؛ یعنی ۱۱ درصد رشد قابل توجه در این حوزه داشته‌ایم.

وی همچنین اعلام کرد: که سرجمع پوشش گازرسانی خانوار‌های استان کرمان به ۹۱.۱ درصد افزایش یافته و با اجرای پروژه‌های جاری، به‌زودی به میانگین کشوری ۹۵ درصد خواهیم رسید.

مدیرکل گاز استان کرمان همچنین به اقدامات بهینه‌سازی در بخش موتورخانه‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۵۰ درصد موتورخانه‌های استان بهینه‌سازی شده‌اند که این اقدامات به‌طور کامل با هزینه شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان کرمان انجام شده است.