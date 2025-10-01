شهرستان محلات علاوه بر داشتن آب و هوایی دل انگیز در فصول مختلف سال و داشتن چشمه‌های آبگرم، روایتی از تاریخ کهن‌سال ایران‌زمین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهرستان محلات با دو هزار و ۷۹ کیلومتر مربع مساحت در جنوب شرقی استان مرکزی است که علاوه بر شهرت آن به عنوان تولیدکننده گل، تولید سنگ از دیگر توانمندی‌های این شهرستان است.

باغات گل محلات در فصول مختلف زیبایی خیره کننده‌ای ایجاد می‌کنند به طوری که گل یکی از سوغات با طراوت این شهرستان محسوب می‌شود.

شاخص‌ترین آثار باستانی استان مرکزی در شهرستان محلات قرار دارد که شامل ستون‌های خورهه، آتشکده آتشکوه، بند باستانی نیمور و قلعه جمشیدی است.

سنگ نوشته‌های تاریخی، قلعه آقاخان، یخچال نیمور در کنار امامزادگان اسماعیل، عبدالله، محمد، فضل و یحیی و امامزاده موسی علیهم السلام، مسجد جامع محلات و نیمور از آثار تاریخی و باستانی این خطه است.

در بین جاذبه‌های دیدنی استان مرکزی چشمه آبگرم محلات از شهرتی قدیمی برخوردار است به طوری که چشمه آبگرم جوشان محلات با خاصیت درمانی محور اصلی جذب مسافر در این شهرستان و استان شده است.

سرچشمه محلات از چشمه‌های پر آب طبیعی استان مرکزی است که در شمال این شهر و در دامنه رشته کوه هفتاد قله قرار داد، این سرچشمه در بلندترین نقطه شهری محلات قرار گرفته و مکانی بسیار مناسب و خوش آب و هوایی را فراهم آورده است.