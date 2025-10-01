پخش زنده
رئیس پژوهشگاه ایرانداک از راهاندازی سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای صحبت با مشاهیر ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسنزاده در مراسم آخرین روز هفته ملی ایرانداک که امروز نهم مهر ماه در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک) برگزار شد، گفت: هزاره سوم را هزاره دانش نامگذاری کردند و در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دانش بنیان و توسعه بنیان مورد تاکید قرار گرفته و حدود ۳ تا ۴ ماده در مورد این موضوع است.
وی با اشاره به پنجاه و هفتمین سالگرد تأسیس این مرکز (مهر ۱۳۴۷)، گفت: برای اینکه بتوانیم در قواره نام و پیشینه ایرانداک حاضر شویم، چندین سرویس و خدمت را در دستور کار قرار دادیم.
رئیس ایرانداک در خصوص سرویسها و خدمات ایرانداک گفت: اولین اقدام تحولی در هر سازمان زیرساخت سختافزاری است؛ چرا که همه فعالیتها مبتنی بر زیرساخت سختافزاری است. در همین راستا در طول سه سال گذشته کل سرورهای پژوهشگاه به فناوری روز (نسل ۱۰ و ۱۱) ارتقا یافتهاند و برای پردازشهای مبتنی بر هوش مصنوعی و اپلیکیشنهای پیشرفته آماده شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: تنها زیرساخت فناوری کفایت نمیکند بلکه باید به سمت جی پی یو و پردازش هوش مصنوعی رفت. بر همین راستا در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران زیرساخت مربوط به این فناوری نیز راهاندازی شده است.
رئیس پژوهشگاه ایرانداک با اشاره به اینکه برای بهکارگیری این زیرساختها نیاز به آمادگی محتوا وجود دارد، ادامه داد: در ایرانداک ۵ نوع محتوا (مقالات، اطلاعات کنفرانسها، پایاننامهها، کتابها و پایاننامهها) وجود دارد.
وی با اشاره به سامانه «دوجی» (doaji) که برای مقالات ایران در ایرانداک راه اندازی شده، گفت: تا پایان مهرماه یا اوایل آبان ماه کلیه مقالات ایران به صورت رایگان در این سامانه در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد. تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار مقاله در این سامانه قرار گرفته و به تدریج افزایش مییابد.
حسنزاده با اشاره به جمعآوری اطلاعات دادههای ۱۵ ساله کنفرانسها در ایرانداک گفت: این سامانه نیز به زودی راهاندازی میشود.
وی در خصوص سامانه ساد که به ارائه نسخه الکترونیکی کتابهای دانشگاهی میپردازد، توضیح داد: تاکنون ۶۴۸ کتاب به صورت متن کامل در این سامانه قرار گرفته و تا پایان سال به هزار عنوان کتاب خواهد رسید.
وی خاطر نشان کرد: ۳۰ دانشگاه در حال اتصال به سامانه ساد هستند و سایر دانشگاهها نیز متقاضی همکاری با این سامانه هستند.
رئیس ایرانداک با اشاره به همکاری با معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: اطلاعات کلی پارکهای علم و فناوری کشور شامل ثبت و مدیریت پارکهای فناوری، پسا دکتری، فنبازار، فروش محصولات دانشبنیان و آموزش نیز جمعآوری شده و در حال تشکیل این زیست بوم هستیم.
وی افزود: این زیست بوم با اتمام پروژه اپلیکیشن موبایل ایرانداک تشکیل شده است. پیشبینی میکنیم ۶ میلیون کاربر از این اپلیکیشن استفاده خواهند کرد.
رئیس ایرانداک با بیان اینکه یکی از داراییهای جدی ایرانداک پایاننامهها هستند، افزود: طبق قانون تنها سازمانی که متولی همانندجویی، ثبت و ... است، ایرانداک است. در همین راستا چت جی پی دی مبتنی بر پایاننامهها طراحی شده است. نسخه دموی این ابزار هوش مصنوعی آماده شده و در بهمنماه چت جی پی تی مبتنی بر پایاننامهها رونمایی خواهد شد.
حسنزاده از راهاندازی سامانهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای صحبت با مشاهیر ایران خبر داد و گفت: «سرزمین فرزانگان علم و فناوری کشور» نیز ایجاد خواهد شد و برای اولینبار کاربران میتوانند از طریق هوش مصنوعی با مشاهیر صحبت کنند و بر اساس کتابها و آثارشان پاسخ خواهند داد. بنا داریم تا پایان سال مولانا و یک شخصیت دیگر علم و فرهنگ ایران را در این سامانه اضافه کنیم و به زودی همه شخصیتها اضافه شوند.
وی درباره شبکه کتابخانههای ایران گفت: تا کنون ۵۱ کتابخانه دانشگاهی، ۲۸۰۰ کتابخانه عمومی و ۱۰۰ کتابخانه تخصصی وارد شبکه ملی کتابخانههای ایران شده و این شبکه به ۳ هزار کتابخانه، عمومی، دانشگاهی و تخصصی رسیده است.
وی از اجرای پروژههایی مانند «پیک کتاب» برای امانتدهی میان کتابخانهها و افزودن افزونههای هوش مصنوعی برای جستجوی معنایی منابع خبر داد.