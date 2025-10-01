به گزارش شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف حذف واسطه‌ها و افزایش امنیت شغلی در دستگاه‌های دولتی مطرح شده است.

این طرح در هیئت دولت مطرح شده و در حال بررسی در هیئتی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور است، تا تبعات اجرای آن، بار مالی طرح و نحوه اجرایی شدن گزینه‌های پیش روی این طرح کار کارشناسی شود. بعد از جمع‌بندی طرح در این هیئت مقرر شده نتیجه را اعلام کنند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هم روز گذشته از پیگیری طرح تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در نشست این کمیسیون با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد. از سوی دیگر علاءالدین رفیع‌زاده اعلام کرد: اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «غیر» ثبت شده و انتظار می‌رود با افزودن ۱۰۰ هزار نفر دیگر، این آمار به ۸۰۰ هزار نفر برسد. وی تأکید کرد که این طرح با رویکردی عدالت‌محور، به دنبال ایجاد شرایطی پایدار برای نیرو‌های شرکتی است. شهروند خبرنگار ما هم با ارسال پیامی خواستار پیگیری سریعتر این طرح در دولت شده است.

متن پیام شهروند خبرنگارما:

سلام خسته نباشید چرا دولت طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی را پیگیری نمی کند ما باید تا کی با حقوق ۱۳ میلیون زندگی بچرخانیم؟