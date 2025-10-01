پخش زنده
کشتیهای مسافربری و قطارهای یونان متوقف شدند، زیرا کارگران و دانشجویان به اعتصاب عمومی علیه طرح افزایش ساعت کار روزانه به ۱۳ ساعت پیوستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری تصویری رویترز، دانشجویان و کارکنان بخش دولتی یونان، از جمله معلمان و ملوانان، روز سهشنبه در آتن و بندر پیره تظاهرات کردند. این اعتراضات بخشی از حرکتهای ادامهدار علیه اصلاحات پیشنهادی قانون کار است که به کارکنانی با یک شغل اجازه میدهد تا ۱۳ ساعت در روز کار کرده و ۴۰ درصد اضافهکار دریافت کنند.
دولت میگوید این طرح اختیاری است و با هدف ایجاد فرصتهای شغلی منعطف طراحی شده، اما اتحادیهها معتقدند این قانون عملا حالت اجباری دارد و میتواند حقوق کارگران را، بهویژه در مشاغل کمدرآمد یا بیثبات، تضعیف کند.
معترضان پلاکاردهایی با شعار «بردگی در مدرسه، بردگی در زندگی» حمل میکردند و درباره پیامدهای اجتماعی افزایش ساعات کاری هشدار دادند. ویولتا گالانوپولو، که ۴۳ سال دارد و از رهبران اتحادیه معلمان است در سخنانی گفت چنین شرایطی والدین خسته را از داشتن وقت برای فرزندانشان محروم میکند.
در بندر پیره، جایی که خدمات کشتیهای مسافربری متوقف شده بود، آپوستولوس کیپریوس، نماینده اتحادیه، این لایحه را «هیولایی» خواند و گفت کاهش تعداد کارکنان و فقدان تدابیر ایمنی، جان خدمه و مسافران را به خطر میاندازد.
این اعتصاب که خدمات عمومی سراسر کشور را مختل کرد، در بحبوحه نارضایتی گسترده کارگری نسبت به دستمزدها و شرایط کاری برگزار شد.