سازمان ملل در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرده اسرائیل در غزه، به نسل کشی دست زده است. اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس در رای گیری نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول، با اکثریت فراوان، این یافته سازمان ملل را تایید کردند. نتیجه‌ای که شکست دولت از درون حزب خودش توصیف شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن سازمان ملل در آستانه سومین سال تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرده اسرائیل در غزه، به نسل کشی دست زده است. اعضای حزب حاکم کارگر انگلیس در رای گیری نشست سالانه این حزب در شهر لیورپول، با اکثریت فراوان، این یافته سازمان ملل را تایید کردند. نتیجه‌ای که شکست دولت از درون حزب خودش توصیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، جوشش مخالفت با سیاست‌های دولت و حزب حاکم انگلیس به ویژه آنچه حمایت همه جانبه از رژیم اسرائیل، عنوان شده، علاوه بر نشست سالانه درون حزبی، در خیابان‌های اطراف محل برگزاری آن نیز ادامه یافت.

یک شهروند انگلیسی که خود را حامی گروه اقدام برای فلسطین معرفی کرده است (گروهی که دولت انگلیس آن را تروریستی اعلام کرد) در تظاهرات بیرون محل نشست سالانه حزب حاکم کارگر می‌گوید:" من آماده بازداشت شدنم، چون هوادار فلسطین‌ام. همچنین من برای آزادی بیان مبارزه می‌کنم که دولت مشغول سرکوب آن است.

او می‌افزاید: دولت باید حمله به گروه‌های هوادار فلسطین را متوقف کند. نخست وزیربریتانیا باید بداند که حامیان فلسطین، تروریست نیستند بلکه این دولت بریتانیاست که از رژیم تروریست اسراییل حمایت می‌کند و در نسل کشی دست دارد.

مقامات انگلیس، اما دیدگاه مردم را نمی‌پذیرند.

دیوید لامی معاون نخست وزیر که قتل بیش از ۶۶ هزار فلسطینی را نسل کشی نمی‌داند می‌گوید: این‌ها موضوعاتی قانونی‌اند که باید دادگاه‌های بین المللی تعیین کنند.

این در حالی است که دادگاه بین المللی کیفری، اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده است.

رئیس دولت انگلیس که بر اساس نتایج نظر سنجی‌ها محبوبیتش به ۱۴ درصد و کمترین میزان از آغاز به دست گرفتن قدرت رسیده است در این نشست تلاش کرد با تکرار به رسمیت شناختن کشور فلسطین، هواداران صلح و فلسطین را آرام کند. اما آنان معتقدند این اقدام همزمان با حمایت همه جانبه دولت انگلیس از اسراییل نمایشی است.

استارمر نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب حاکم کارگر در نشست سالانه این حزب می‌گوید: همه طرف‌ها باید هماهنگ شوند تا طرح صلح غزه به واقعیت بپیوندد. او می‌افزاید: ما باید امید به راه حل دو دولتی را دوباره شروع کنیم. یک اسراییل امن در کنار یک کشور فلسطین که مدت هاست قولش به فلسطینیان داده شده است. کشوری که اکنون بریتانیا آن را به رسمیت می‌شناسد.

منتقدان دولت انگلیس می‌گویند سرکوب حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان نسل کشی همزمان با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی از جانب دولت انگلیس عملی ریاکارانه است تا از فشار افکار عمومی و روند کاهش بیشتر محبوبیت دولت بکاهد.

یک شهروند انگلیسی که در تظاهرات ضد سیاست‌های دولت حضور یافته است به ما می‌گوید: من معتقدم زمان پاسخگویی و مجازات افراد و دولت‌هایی که نه تنها منکر نسل کشی اسراییل علیه مردم فلسطینند بلکه در کشتار فلسطینیان به اسراییل کمک می‌کنند فرا خواهد رسید. جنایات درغزه با کمک آمریکا و دیگر دولت‌های غربی از جمله دولت ما ممکن شده و واقعا موجب شرم ماست.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس در یک ماه اخیر هفتصد نفر دیگر از حامیان حقوق فلسطیینان و مخالفان نسل کشی آنان با برچسب حمایت از تروریسم به دست پلیس این کشور بازداشت و برای مجازات راهی دادگاه‌ها شدند.