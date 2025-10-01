پخش زنده
پرداخت سود سهام عدالت از صبح امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت آذربایجانغربی گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر از صبح امروز آغاز شده است.
علی اصغر علی اکبری با اشاره به اینکه سه گروه سهامداران مشمول دریافت سود خواهند بود افزود: دارندگان سبد سهام ۴۵۲ هزار تومانی، مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، دارندگان سبد ۵۳۲ هزار تومانی، مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و دارندگان سبد یک میلیون تومانی، مبلغ ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به حسابهایشان واریز خواهد شد.
وی تصریح کرد: مراحل واریز سود سهام عدالت سهامداران حدود ۴۸ ساعت طول میکشد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت آذربایجانغربی تأکید کرد: وراث و دارندگان حسابهای سهامداران متوفی هم سود خود را دریافت خواهند کرد و این پرداختها طبق روال گذشته انجام میشود.