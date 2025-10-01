به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته آقای علی خواجویی مدیرنمایشگاه پاییزه، در غرفه‌های متنوعی که در بخش‌های عشایری، پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی، کیف و کفش و لوازم التحریر، آجیل و حبوبات و شیرینی جات و لوازم خانگی عرضه می‌شود.

وی افزود:این نمایشگاه که دارای ۴۰۰ غرفه است به مدت ده روز برای بازدید و خرید مردم دایر هست که با تخفیف ده درصدی فرصت خوبی برای خرید اقتصادی در فصلِ پاییز و بازگشایی مدارس، فراهم کرده است.