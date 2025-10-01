پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه پاییزه با هدف توزیع کالاهای مورد نیاز مردم در محل جمعه بازار سیرجان گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته آقای علی خواجویی مدیرنمایشگاه پاییزه، در غرفههای متنوعی که در بخشهای عشایری، پوشاک، لوازم خانگی، مواد غذایی، کیف و کفش و لوازم التحریر، آجیل و حبوبات و شیرینی جات و لوازم خانگی عرضه میشود.
وی افزود:این نمایشگاه که دارای ۴۰۰ غرفه است به مدت ده روز برای بازدید و خرید مردم دایر هست که با تخفیف ده درصدی فرصت خوبی برای خرید اقتصادی در فصلِ پاییز و بازگشایی مدارس، فراهم کرده است.