استاندار لرستان در نشست با مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان گفت: روابط عمومی‌ها باید نقش محوری در اعتمادسازی و انتقال مطالبات مردم به مسئولان ایفا کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار در جلسه شورای روابط عمومی‌های لرستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: اگر روابط عمومی کارایی لازم را نداشته باشد اثربخشی سازمان به حداقل ممکن می‌رسد، روابط عمومی زمانی اثربخش است که ارتباطی دو طرف بین مجری و جامعه وجود داشته باشد.

سید سعید شاهرخی گفت: روابط عمومی باید فضاسازی و بسترسازی لازم برای جلب اعتماد عمومی تلاش کند و در نهایت نتیجه این تلاش‌ها ایجاد رضایتمندی و اعتماد مردم باشد.

شاهرخی با بیان اینکه روابط عمومی باید مورد توجه و اهتمام ویژه هر دستگاه قرار گیرد، تصریح کرد: برخی چالش‌هایی که داریم به خاطر عدم توجه مدیران به روابط‌عمومی‌هاست.

نماینده عالی دولت در لرستان اضافه کرد: خدمت صادقانه به مردم رسالت اصلی همه دستگاه‌هاست و روابط عمومی‌ها باید نقش محوری در اعتمادسازی و انتقال مطالبات مردم به مسئولان ایفا کنند.

وی گفت: روابط عمومی مبلغ مدیر دستگاه نیست، بلکه پل ارتباطی بین مردم و مسئول است. اکنون در این حوزه ضعف داریم و تنها راه آن توجه مدیر به روابط عمومی‌هاست.

شاهرخی خاطرنشان کرد: می‌توانیم موج‌های عظیمی در راستای توسعه استان ایجاد کنیم و باید شبکه‌سازی صورت گیرد.

سعید شاهرخی تأکید کرد: مدیران موظف‌اند با تقویت و حمایت از روابط عمومی‌ها، زمینه ارتباط نزدیک‌تر با مردم را فراهم کنند.

وی همچنین از صداوسیمای مرکز لرستان به‌دلیل نقش‌آفرینی در اطلاع‌رسانی و انعکاس خدمات دولت قدردانی کرد.