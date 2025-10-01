

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار در ششمین شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۳ را ۵ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: تخصیص این اعتبارات ۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان بود.

هاشمی تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۲ را ۱۶۶ درصد رشد عنوان کرد و گفت: این میزان رشد اعتباری ۵۱ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری خراسان جنوبی با ۴ و یک دهم به پایین‌ترین سطح رسیده که یک دستاورد بزرگ برای مردم استان است افزود: همچنین خراسان جنوبی برای سومین ماه پیاپی کمترین نرخ تورم کشور را ثبت کرده است.

هاشمی با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار و کنترل قیمت‌ها گفت: باید تنظیم بازار به صورت روزانه و دقیق در نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و سایر واحد‌های صنفی انجام شود تا اعتماد عمومی تقویت شود.

هاشمی همچنین با اشاره به رویداد ایران جان در آبان و پخش برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی مختلف خراسان جنوبی گفت: هفته ایران جان برای معرفی خراسان جنوبی یک فرصت مغتنم است و همه مدیران استانی برای کمک به برنامه سازی و تولید محتوا و دیده شدن ظرفیت‌های حوزه کاری خود باید نهایت همکاری را با صدا و سیما داشته باشند.

وی برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند را فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های استان عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه در آبان‌ماه برگزار می شود و همه دستگاه‌ها باید برای برگزاری منظم این جشنواره تلاش کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: تاکنون ۴۰ درصد اعتبارات سال جاری استان تخصیص یافته و بیش از ۲۵۶ طرح عمرانی به‌طور کامل تأمین مالی شده است؛ همچنین استفاده از ظرفیت خیرین در قالب بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم می‌تواند نقش مهمی در تکمیل طرح های نیمه‌تمام ایفا کند.

علی بهدانی در خصوص تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی گفت: امسال از محل اعتبارات هزینه‌ای مقرر شد پرداخت رفاهیات، اضافه‌کار و مزایای کارکنان در اولویت باشد که با صرفه‌جویی و همراهی دستگاه‌ها، تاکنون ۷۰ درصد رشد در این بخش محقق شده است.

وی افزود: در شش‌ماهه امسال ، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی به‌طور کامل انجام شد و حتی نیرو‌های استیجاری همچون رانندگان نیز مطالبات خود را دریافت کرده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: در حوزه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز، مجموعاً حدود ۴ هزار میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی تخصیص یافته است، گفت: با پیگیری‌های انجام شده، استان توانست ۹۹۵ میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه جذب کند و از این نظر، خراسان جنوبی جزو استان‌های برتر کشور قرار گرفت.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی، از ۴۰۴ میلیارد تومان اعتبارات مرداد ، بیش از ۳۵۶ طرح عمرانی فعال شد و ۲۵۶ طرح تخصیص صددرصدی گرفتند که این امر در تاریخ استان بی‌سابقه بوده است.

هاشمی همچنین با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم گفت: بر اساس این قانون، خیران می‌توانند از صفر تا ۱۰۰ درصد طرح ها را اجرا کنند و در مقابل از معافیت‌های مالیاتی ۲۵ تا ۱۰۰ درصدی برخوردار شوند.

وی افزود: تاکنون ۶۵ میلیارد تومان طرح استانی و ۶ طرح ملی با این ظرفیت شناسایی شده که بخشی از آن به‌صورت مشترک با دیگر استان‌ها اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی همچنین از همراهی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی قدردانی کرد و گفت: با همت و همدلی موجود، ظرح های نیمه‌تمام استان فعال‌تر می شود و ظرفیت خیران نیز می‌تواند پشتوانه مهمی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان باشد.

ذاکریان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی هم گفت: خراسان جنوبی برای سومین ماه پیاپی موفق به ثبت پایین‌ترین نرخ تورم کشور شد.