نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی خطاب به مسئولان دست اندرکار حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش گفت: موظف هستید بهترین استادان را برای حضور در مدارس استان انتخاب کنید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل امروز در جلسه شورای هماهنگی حوزه علمیه و آموزش و پرورش استان با محوریت اشاعه فرهنگ نماز و قرآن در مدارس با تاکید به اینکه توجه به تعلیم و تربیت دانش آموزان از اولویت‌های همگانی است افزود: هر چه قدر در این زمینه تلاش کنید ارزشمند است چرا که دانش آموزان در ساخت، بالندگی و آینده کشور نقش بسزایی خواهند داشت.

امام جمعه تبریز همچنین بر ضرورت حضور طلاب و روحانیون در بخش کودکستان نیز تاکید کرد و گفت: استادان حوزوی که در مدارس تدریس می‌کنند باید دارای علم روز باشند و بر اساس شاخص‌ها باید از کسانی که به نحو احسن تلاش می‌کنند قدردانی کرد.

صادقی مدیر کل آموزش و پرورش استان هم در این نشست گفت: بیش از چهار هزار نفر از همکاران آموزش و پرورش استان در دوره‌های توانمندسازی با همکاری استادان برجسته حوزه حضور خواهند داشت و نیز در مناطقی که مساجد در کنار مدارس قرار دارند کار‌های فرهنگی و هنری و اقامه نماز جماعت مدارس در مساجد همجوار برگزار شود.