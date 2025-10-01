پخش زنده
تفاهمنامه احداث بخش توسعه شرقی خط ۴ مترو پایتخت با حضور شهردار تهران منعقد شد؛ این طرح مهم شهری، خط ۴ مترو را به مناطق منتهی الیه شرق تهران میرساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر زاکانی در مراسم انعقاد تفاهمنامه احداث توسعه شرقی خط ۴ مترو گفت: توسعه بخش شرقی خط ۴ متر تهران از منتهیالیه شرق تهران آغاز میشود. پس از عبور از نقاط پرجمعیت پایتخت با خطوط ۲ و ۱۰ مترو نیز تقاطع دارد. جز این توسعه برای احداث خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو نیز شرکتهای داخلی و خارجی به تفاهم رسیدهایم و تاکنون عملیات ساخت خط ۱۰ آغاز شده است و زمینهای لازم برای احداث خط ۸ و ۹ نیز به پیمانکار تحویل دادهایم.
شهردار تهران افزود: در ساخت ایستگاههای این بخش از مترو تهران در تلاشیم تمامی ملاحظات پدافند غیرعامل را لحاظ کنیم تا در صورت نیاز از این ایستگاهها به عنوان پناهگاه نیز استفاده شود. همچنین طراحی ایستگاههای بخش شرقی خط ۴ مترو تهران مبتنی بر معماری ایرانی - اسلامی خواهد بود.
معاون شهردار پایتخت نیز با اشاره به اهمیت طرح توسعه بخش شرقی خط ۴ مترو گفت: این طرح با طول ۱۱.۲ کیلومتر و دارا بودن ۱۰ ایستگاه، از مناطقی در شرق تهران عبور میکند که ساکنان آن تاکنون از دسترسی به مترو محروم بودهاند. این بخش از خط ۴ در «ایستگاه بهار» و در مجاورت دانشگاه فنی شهید عباسپور به پایان میرسد.
محسن هرمزی، با اشاره به توجه مدیریت شهری جدید به تقویت و توسعه حمل و نقل عمومی، گفت: در این دوره تمرکز ما بر توسعه حمل و نقل عمومی است به طوریکه تکمیل شبکه و توسعه خطوط هفتگانه مترو و همچنین احداث خطوط جدید مدنظر بوده است.
گفتنی است، خط ۴ مترو به طول ۲۰ کیلومتر، از ایستگاه شهید کلاهدوز در شرق تهران آغاز شده و با ۱۹ ایستگاه تا ایستگاه ارم سبز در غرب پایتخت ادامه دارد. اما به موجب مطالعات صورت گرفته در طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران، این خط نیازمند توسعه از دو سمت شرق و غرب میباشد تا دامنه فراگیری پهنههای شهری و همچنین میزان مسافرپذیری خط به بالاترین حد ممکن برسد.
در این زمینه طرح توسعه غربی خط مذکور از ایستگاه ارم سبز تا میدان چهارباغ به طول تقریبی ۵/۴ کیلومتر و با ۳ ایستگاه از مدتها پیش آغاز شده است و حالا نوبت به شروع عملیات اجرایی طرح توسعه شرقی خط ۴ رسیده تا امتداد شرقی آن از ایستگاه شهید کلاهدوز تا پردیس فنی-مهندسی شهید عباسپور در منطقه حکیمیه شکل بگیرد. طبق پیش بینیهای صورت گرفته، برآورد میشود در افق طرح، حدود ۲۵ درصد از کل مسافران خط ۴، مراجعانی باشند که از ایستگاههای بخش توسعه شرقی آن استفاده خواهند کرد.
انتخاب گزینه نهایی برای مسیر طرح توسعه شرقی خط ۴ مترو با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از قبیل مسائل شهرسازی و نیازهای حمل و نقلی، توسط مشاوران ذی صلاح صورت پذیرفته است.
با تکمیل طرح توسعه شرقی خط ۴ محلههای تهران نو، تهرانپارس (شرقی و غربی)، دردشت، حکیمیه، میدان شقایق و میدان شاهد به همراه دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و پردیس فنی - مهندسی شهید عباسپور تحت پوشش خطوط راه آهن ریلی شهر تهران قرار خواهند گرفت. این توسعه در نقطه پایانی خود به یک پارکینگ زیرزمینی منتهی خواهد شد.