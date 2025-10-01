به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی دزفول از شروع عملیات کشت و سازماندهی ۱۰ شرکت طرف قرارداد برای چغندرکاران خبر داد و گفت: عملیات کشت محصول راهبردی چغندرقند در فصل زراعی جدید در این شهرستان آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت این محصول در تحقق امنیت غذایی و تامین شکر مورد نیاز کشور افزود: در راستای سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی، سطح مصوب کشت چغندر قند در فصل زراعی جدید برای شهرستان دزفول سه هزار و ۵۰۰ هکتار تعیین شده که عملیات کشت آن با نظارت کارشناسان در حال انجام است.

قمرزاده اظهارکرد: به منظور ساماندهی و پشتیبانی از کشاورزان چغندرکار، ۱۰ شرکت به عنوان طرف قرارداد کشاورزان منطقه مشخص شده‌اند تا فرآیند تولید و خرید محصول با سهولت بیشتری انجام شود.

وی افزود: امید است با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و شرایط مناسب آب و هوایی، شاهد برداشت محصولی با کیفیت و عملکرد بالا از مزارع چغندر قند شهرستان دزفول باشیم.

سالانه ۲و نیم میلیون تن انواع محصولات زراعی و باغی در دزفول تولید می‌شود.