رئیس اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش، گفت: عملیات امداد و نجات رزمایش تمرینی در برابر حوادث غیر مترقبه به میزبانی شرکت مهندسی آب و برق با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سهراب رضایی گفت: ساعت ۱۰ صبح وقوع حادثه ای در شرکت مهندسی آب و برق کیش را به اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی کیش گزارش کردند.

او افزود: با توجه به فاصله ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی به شرکت آب و برق نیروهای امدادی کمتر از دو دقیقه به محل حادثه اعزام شدند.

سهراب رضایی گفت: سه دستگاه امداد و نجات برای این رزمایش اعزام شده و عملیات خنک سازی و مدیریت رخداد تمرینی انجام شد.

رزمایش تمرینی آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه در شرکت مهندسی آب و برق کیش با مشارکت تمامی دستگاهها و واحدهای امداد و نجات، پزشکی و بهداشتی کیش برگزار شد.