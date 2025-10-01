معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در دیدار با سفیر کره‌جنوبی در تهران بر عزم دولت چهاردهم برای توسعه همکاری‌های اداری و فناورانه با این کشور تأکید کرد و هوشمندسازی دولت و استفاده از هوش مصنوعی را از محور‌های اصلی این همکاری‌ها برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دیدار علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با کیم جون‌پیو؛ سفیر جمهوری کره در تهران، ۸ مهرماه در محل این سازمان برگزار شد.

در این نشست، دو طرف ضمن اشاره به بیش از شش دهه روابط سیاسی و همکاری‌های تاریخی ایران و کره جنوبی، بر تقویت ارتباطات و تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه‌های اداری و فناورانه تأکید کردند.

رفیع‌زاده با اشاره به سابقه مثبت همکاری‌های دو کشور، بیان کرد: این روابط در مقاطع تاریخی مختلف به پشتوانه کمک‌های متقابل و خاطرات مشترک، سرمایه‌ای معنوی برای توسعه همکاری‌های آینده محسوب می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین بر اراده دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور در گسترش روابط با کشور‌های شرق آسیا تأکید کرد و این مسیر را فرصت ارزشمندی برای ارتقای همکاری‌های اداری و فناورانه دانست.

رفیع‌زاده عزم سازمان اداری و استخدامی کشور را برای پیشبرد همکاری‌های مشترک یادآور شد و گفت: انتقال تجربیات در زمینه هوشمندسازی دولت، استفاده از هوش مصنوعی و سایر موضوعات مرتبط با مأموریت‌های اداری، می‌تواند افق تازه‌ای در روابط دو کشور باز کند.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، می‌توان به اعلام آمادگی برای برگزاری دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی مشترک میان کارشناسان دو کشور، توسعه همکاری با مراکز ارتباطاتی، و اعزام یا میزبانی هیأت‌های تخصصی برای بررسی توانمندی‌ها و امکان‌سنجی پروژه‌های مشترک اشاره کرد.

این دیدار در راستای توسعه همکاری‌های اداری ایران و کره جنوبی بود که زمینه‌ساز ارتقای تعاملات دو کشور در حوزه‌های نوین حکمرانی و مدیریت دولتی است.