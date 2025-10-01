به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس شورای هشتمین جشنواره علامه حلی استان بزرگترین هدف جشنواره را زنده نگه داشتن نام وخاطره علامه حلی دانست و از استقبال خوب طلاب و اساتید از این جشنواره خبر داد.

حجت الاسلام عبداللهی افزود: در این جشنواره از ۱۵۱ اثر ارسالی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه ۴۰ اثر برگزیده و ۲۳ اثر که امتیاز بالاتری را داشتند به دبیرخانه جشنواره کشوری راه یافتند.

دبیر جشنواره علامه حلی حوزه‌های علمیه کشور هم در جمع طلاب اساتید برجسته حوزه علمیه لرستان گفت: در چند سال اخیر استان لرستان در زمینه تحقیق و پژوهش توانسته است با ارائه آثار خوب و فاخر جایگاه ویژه‌ای در کشور به دست بیاورد و امسال هم توانسته رتبه اول را در بین دبیرخانه‌های کل کشور کسب کند.

حجت الاسلام مازنی افزود: در طول دوره‌های جشنواره بیش از ۲۰۰ هزار اثر به جشنواره حلی کل کشور ارسال شده است که سهم لرستان بیش از ۳۰۰۰ اثر بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان هم ضمن قدردانی از مشارکت خوب طلاب و اساتید در این جشنواره گفت: برگزیده شدن دبیرخانه لرستان به عنوان دبیرخانه برتر کشور در این جشنواره نشان از تلاش‌های مستمر مسئولان برگزاری این جشنواره است.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی همچنین افزود: لرستان خاستگاه بسیاری از عرفا و علما بوده است و همواره پیشینه خوبی در عرصه اجتهاد و جهاد داشته است، ساخت بیش از ۱۳ مدرسه علمیه برادران و ۱۴ مدرسه علمیه خواهران بعد از انقلاب اسلامی در استان لرستان نشان از رشد و حرکت رو به جلو در زمینه‌های دینی و علمی است.

در پایان این جشنواره از ۴۰ اثر برگزیده تجلیل شد و ۲۳ اثر هم به دبیرخانه کشوری راه یافتند.