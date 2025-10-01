جلسه استیضاح شهردار تاکستان امروز بدون حضور شهردار برگزار و برای دومین بار در یک ماه اخیر با ۶ رای اعضا، کیوان رحمانی برکنار و اصغر تقی پور سرپرست شهرداری معرفی شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، اصغر تقی پور معاونت شهرداری سرپرست ادوار و شهردار تاکستان را در کارنامه خود دارد.

کیوان رحمانی پیش از این در نیمه شهریور استیضاح، اما فرماندار تاکستان به دلیل طی نشدن مراحل قانونی، آن را لغو کرده بود.



مکائیل سلمانی، فرماندار شهرستان تاکستان، با استناد به اصلاحیه جدید قانون شوراها، مصوبه استیضاح را لغو کرد.



به گفته سلمانی، رد این مصوبه صرفاً به دلیل نقص در «اشکال قانونی» بوده و هیچ ارتباطی با صلاحیت یا عملکرد شهردار تاکستان ندارد.