به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام اّباد به ابتکار شورای همبستگی ملی پاکستان و به میزبانی جمعیت علمای پاکستان، کنفرانس رحمت للعالمین در اسلام آباد با حضور رهبران برجسته گروه‌های مذهبی و سیاسی پاکستان برگزار شد.

شرکت کنندگان در این میزگرد در سخنان خود تأکید کرد که پیامبر اکرم ﷺ رحمتی برای همه بشریت هستند و راه نجات امت اسلامی در پیروی از سیره ایشان است.

در بیانیه پایانی این میزگرد، حملات رژیم صهیونیستی به مردم بی‌دفاع غزه محکوم شد و از کشور‌های اسلامی خواسته شد روابط و کالا‌های اسرائیلی را تحریم کرده و برای حمایت عملی از فلسطین اقدام کنند.

رهبران مذهبی پاکستان در این مراسم بار دیگر تاکید کردند که پیامبر اکرم محور وحدت جهان اسلام است.

این کنفرانس در پایان با صدور قطعنامه حمایت از ملت‌های مظلوم جهان بویژه مردم غزه به کار خود پایان داد.