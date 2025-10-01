پخش زنده
موضوعاتی مانند تامین مسکن و ایجاد اشتغال که دغدغه های نخبگان گلستان بود ، در جلسه با استاندار گلستان به آن اشاره شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نخبگان استان در دیدار با استاندار گلستان از توانمندیها گفتند.
استاندار گلستان گفت: سیاستگذاری، برنامه ریزی، شناسایی و حمایت از استعادادهای برتر از وظایف بنیاد نخبگان است و این ظرفیت باید به کمک چالشهای استان بیاید.
تامین مسکن، ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت خیرین علمی هم از تاکیدات استاندار گلستان در این نشست بود.
به گفته رئیس بنیاد نخبگان گلستان، بیش از ۷۶۳ نخبه در استان شناسایی شده است.