«آتش نشان ها»، «همراه»، «کاغذ ۲»، «سگهای جنگ»، «هشدار امبر»، «آخرین آشیانه»، «دالان بی انتها» و «خون در غبار»، فیلمهای جدیدی هستند که روزهای پایانی دومین هفته از مهر، از شبکه های سیما پخش می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «اخت الرضا»، «گرانبهای من»، «آبی روشن»، «همراه»، «چارلی و سانی»، «موج انفجار ۱»، «خاکستر سبز»، «ژی در مسیر رالی»، «بلوگا»، «در گرمای شب»، «مزرعه پدری»، «یازده یار اوشن»، «بیگانه ۲»، «حفاری» و «هیوا»، از دیگر فیلم های است که پنجشنبه و جمعه ۱۰ و ۱۱ مهر، از تلویزیون پخش می شود.
شبکه یک
*فیلم سینمایی جدید «آتش نشان ها» به کارگردانی «کواک کیونگ تیک»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۳:۳۰، پخش می شود.
این فیلم با بازی جو وون، کواک دو وون و لی یو یونگ، درباره یک آتشنشان تازهکار به نام چوی چولوونگ است که وارد واحد نجات سئول میشود و تحت تأثیر و هدایت جونگ جینسوپ، آتشنشان باتجربه و سرسخت قرار دارد. در یکی از عملیاتها، تصمیمات پرخطر جینسوپ باعث مرگ یکی از همکاران میشود و تنش در تیم بالا میگیرد. چولوونگ میان تحسین شجاعت و نقد بیپروایی او گرفتار تردید میشود و این بحران شخصی او را به چالش میکشد و ...
*فیلم سینمایی «اخت الرضا» به کارگردانی «سید مجتبی طباطبایی»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: پیکی از مرو به مدینه میآید و دستور هجرت حضرت معصومه (س) از مدینه به مرو را به حاکم مدینه ابلاغ میکند. حاکم ماموری را برای انتقال بانو اعزام میکند. نزدیکان و شیعیان بانو به این دستور مشکوک هستند و گمان میکنند در پس این دعوت اجباری دسیسهای برای سرکوب شیعیان وجود دارد. اسما دختر جوانی که دانش آموخته طب نیز هست با همسر و پدرش که در خدمت بانو هستند به منظور همراهی و مراقبت از بانو با او همراه میشوند و ...
سید جواد طاهری، مجید امیری، مرتضی جلالی و سهیلا محققی در فیلم سینمایی «اخت الرضا» بازی کردهاند.
شبکه دو
*فیلم سینمایی «گرانبهای من» به کارگردانی «سون مو نون و چنگ وون لی»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۰۸:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی جین جو، جونگ سئو یئون و جانگهای جین؛ درباره مرد جوانی به نام جائه است که به عنوان کارفرمای گروه نمایشی کار میکند. او متوجه درگذشت همکارش در اثر یک حادثه میشود. وی برای خبر دادن به خانواده او و همچنین گرفتن طلبی که از متوفی داشته به خانه او میرود، اما در آنجا تنها به دختر ۶ ساله زن که همزمان ناشنوا و نابینا است مواجه میشود. از سوی دیگر صاحب خانه متوفی که فکر میکند جائه پدر دختر بچه است که سالها پیش از مادرش جدا شده، از او میخواهد فکری به حال این وضعیت بکند. جائه در ابتدا تصمیم میگیرد با جا زدن خود به جای پدر دختر بچه، پول پیش خانه را به عنوان طلبش از صاحبخانه گرفته و سپس آنجا رو ترک کند، اما ...
*فیلم سینمایی «آبی روشن» به کارگردانی «بابک خواجهپاشا»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۸:۲۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: حاچ یونس، بزرگ و معتمد روستا صاحب معدن فیروزه است. زمانی که او قصد دارد یک قطعه فیروزه ارزشمند را به حرم امام رضا (ع) هدیه داده و خادم شود. خبر میرسد که فیروزه به سرقت رفته و نگهبان معدن نیز کشته شده است. حاج یونس تصمیم میگیرد با سرنخی که از موتور سارق پیدا کرده به جستجوی او برود. او آدرس خانهای را پیدا کرده و به آنجا میرود با دیدن طاهره زن ایوب او را میشناسد و از ستاره عروس طاهره میخواهد تا آدرس ایوب را به او بدهد. سرانجام ستاره قبول میکند برای پیدا کردن پدر شوهرش به همراه حاج یونس برود تا بتواند از عطا شوهرش خبری پیدا کند. در این سفر آنها با سربازی آشنا میشوند که باید متهمی را تحویل پاسگاه بدهد و قسمتی از مسیر را همراهشان میروند، اما در طول راه متهم فرار میکند. ولی زمانی که آنها برای استراحت به یک امام زاده میرسند موفق میشوند متهم را که در یک ماشین حمل گازوئیل گرفتار شده پبدا کرده و ...
مهران احمدی، مهران غفوریان، سارا حاتمی، مرتضی امینیتبار، روحالله زمانی، علیاکبر اصانلو و کاظم هژیرآزاد در فیلم سینمایی «آبی روشن» بازی کردهاند.
*فیلم سینمایی جدید «همراه» به کارگردانی «پریادارشان»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۲۳:۱۵، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی موهان لال، ساموی کاناری و آنوس ری؛ درباره جایارمان فردی نابیناست، اما حس بویایی، شنوایی و لامسه بسیار قوی داشته و در هنرهای رزمی نیز تخصص دارد. او در ساختمانی به عنوان اپراتور آسانسور و نگهبان کار میکند و در تلاش است پولی برای عروسی خواهرش جمع کند. جایارمان از افراد معتمد یک قاضی باسابقه به کریشنامورتی است که در همان ساختمان زندگی میکند، و بدون او را در مسیر جست و جویی طولانی همراهی میکند. در یکی از این سفرها، کریشنامورتی علت سفرها و جستوجوهایش را برای جایارمان تعریف میکند. سالها پیش، مردی به نام واسودهوان به اتهام جرمی که مرتکب نشده بود، توسط کریشنامورتی زندانی شده است؛ قاضی بر اساس قانون عمل کرده است، هرچند که میدانسته واسو بیگناه است، اما ...
شبکه سه
*فیلم سینمایی «چارلی و سانی» به کارگردانی «انتسو باربونی»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی باد اسپنسر و جولیانو جما آمده است: چارلی اسمیت یک مشت زن است که به طور اتفاقی با سانی برخورد میکند و سانی وی را از دست تبهکارانی که به دنبال چارلی هستند، نجات میدهد. سانی، چارلی را وا میدارد که با یکدیگر برای پول بیشتر درآوردن همراه شوند. طی یک زد و خورد، عوامل یک گروه مافیایی به ریاست آنجلو آنها را دعوت میکنند تا با آنجلو صحبت کنند. آنجلو از چارلی و سانی میخواهد که به گروه وی بپیوندند و این دو قبول میکنند. کار آنها این است که به سراغ مهاجران ایتالیایی بروند و به خاطر ریاست آنجلو بر محله از آنها حق حساب بگیرند. اما این دو وقتی به سراغ یک خانواده فقیر میروند دلشان به حال آنها میسوزد و به جای این که از آنان پول بگیرند، پول زیادی هم خرج آنها میکنند تا وضعیت اسف بار زندگی شان بهبود یابد. از سوی دیگر، این دو میان دعواهای دو گروه مافیایی آنجلو و کولوسیموگیر میکنند و جانشان به خطر میافتد و ...
*فیلم سینمایی جدید «کاغذ ۲» به کارگردانی «وی. کی. پراکاش»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی انوپم کهیر، دارشان کومار، ساتیش کایشیک، سمیریتی کالرا، آنانگ دسای، کیران کومار، نینا گوپتا و انیرود دیو خواهیم دید: باهارات لال مرد جوانی است که در کنار همسر و فرزندش زندگی خوبی دارد. او به همراه گروهش نوازنده موسیقی در مراسم عزا و عروسی است. تا این که یک روز همسرش از او میخواهد که وام بگیرد و مغازه را گسترش دهد. باهارات تصمیم میگیرد با سند ملک عمویش درخواست وام دهد. اما وقتی به مرکز اسناد رسمی میرود متوجه میشود که سالها پیش عمو و زن عمویش، باهارات را مرده اعلام کردهاند و زمین باهارات را صاحب شدهاند. باهارات متوجه میشود که خانوده عمو به او خیانت کردهاند، اما حریف آنها نمیشود بنابراین تلاش میکند تا به مرکز اسناد ثابت کند که او هنوز زنده است. اما مرکز اسناد، اعتبار یک کاغذ را که مرده بودن باهارات را اعلام کرده است قبول و باور میکند؛ بنابراین مبارزه باهارات علیه قوانین پوچ کاغذ بازی در کشور آغاز میشود. او با نماینده مجلس ملاقات میکند با وزیر ملاقات میکند و ...
*فیلم سینمایی جدید «سگهای جنگ» به کارگردانی «آیزاک فلورنتین»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی فرانک گریلو، رونا میترا و رابرت پاتریک خواهید دید: رایدر مامور مخفی سازمان اطلاعات آمریکا بعد از مدتی به یک عملیات برون مرزی به همراه دوستانش دعوت میشود. رییس آنها مامور کهنه کار و مسئله داری به نام هارت است که برای رسیدن به موفقیت از هیچ کاری دریغ نمیکند. او قرار است در یک عملیات سری به گسترش نفوذ آمریکا و گسترش منافع رییس جمهور در کشور لیبی کمک کند. هارت تیم عملیاتی رایدر و دوستانش را به لیبی میفرستد تا فرمانده یک گروه شورشی و شبه نظامی را ترور کنند. اما رایدر و دوستانش وقتی به آنجا میرسند غافلگیر شده و متوجه میشوند عملیات توسط خود هارت لو رفته و تمام دوستان رایدر قتل عام میشوند. رایدر و دوستانش طعمهای بودند که هارت بتواند اعتماد و همکاری فرمانده این گروه شبه نظامی را برای مقاصد منفعت طلبانه رییس جمهور و منافع آمریکا به دست آورد. رایدر به هر شکلی شده از مهلکه جان سالم به در میبرد و تصمیم میگیرد به کمک برخی از دوستان سابقش از هارت و سازمان اطلاعات و رییس جمهور انتقام بگیرد، اما ...
*فیلم سینمایی «کی ۲» به کارگردانی «فرانک رودام»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۰:۰۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی ایکل بین، مت کریون، آنی گریندلی، النا وول و بلو مانکوها آمده است: دو کوهنورد در یک صعود دشوار با گروهی دیگر از کوهنوردان آشنا میشوند. تجربه آنها در صعود از کوه موجب میشود تا از آنها برای صعود به ارتفاعات کوه K۲ دعوت شود. در پی صعود به قله اعضای گروه دچار حادثه میشوند. ولی ...
*فیلم سینمایی جدید «هشدار امبر» به کارگردانی «کری بلسا»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۴:۳۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی هیدن پانتییر، تایلر جیمز ویلیامز، کوین دان، سعیده آریکا اکولونا، تامی کرامر، داکی کش و کیتی مک کلن؛ درباره شارلوت دختربچهای است که به همراه مادر و مادربزرگش و برادران کوچکش به پارک رفته است و توسط فردی که صاحب خودروی مشکی است دزدیده میشود. مادر شارلوت، مونیکا به پلیس زنگ میزند و درخواست کمک میکند. پلیس عکس و مشخصات شارلوت را برای تمامی شهروندان شهر میفرستد تا در صورت دیدن آدم ربا به پلیس اطلاع دهند. ژاکلین که سوار بر تاکسی است خودرو مورد نظر را میبیند و از راننده میخواهد خودرو را تعقیب کند. آنها متوجه دختربچه داخل خودرو میشوند و به پلیس اطلاع میدهند. آنها قبل از این که پلیس به خانه آدم ربا برسد داخل خانه میشوند تا دختربچه را نجات دهند که با آدم ربا درگیر میشوند و ...
*فیلم سینمایی «موج انفجار ۱» به کارگردانی «هرمان یو»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۲۴:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی اندی لو، یو جینگ و جیا سانگ خواهیم دید: چویسان یک افسر خنثی سازی بمب پلیس هنگ کنگ است و هفت سال پیش در قالب یک پلیس مخفی به یک باند سرقت نفوذ کرده و باعث دستگیری چند سارق خطرناک شده. رئیس باند تبهکار متخصص بمبهای انفجاری میباشد که به خاطر خیانت و دستگیری برادرش توسط مامور پلیس کینه گرفته تصمیم به انتقام میگیرد. او با نخست وزیر فاسد ارتباط دارد و یکی از سه تونلهای اصلی هنگ کنگ را با دو کامیون حامل بمب میبندد و این کار باعث بالا رفتن قیمت سهام او میشود. شهروندان داخل تونل را در ازای آزادی برادرش گروگان میگیرد، پلیس با آزادی برادرش موافقت میکند ولی برادر او دیگر هیچ رغبتی برای برگشت پیش برادر بزرگ خود ندارد و از گذشتهی خود پشیمان است. با این حال به دلیل فشار رئیس باند تبهکار برادرش به او داده میشود. چویسان با روحیه فداکاری به داخل تونل میرود ...
شبکه چهار
*فیلم سینمایی جدید «آخرین آشیانه» به کارگردانی «آسلی اوزگه»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی دریا ارکنسی، گانول گزار و فاروق ازگه آمده است: فاروق، مردی که در دهه نود زندگیاش است، به تدریج به شخصیت اصلی مستندی تبدیل میشود که دخترش در مورد تخریب قریبالوقوع ساختمان محل سکونت او در استانبول میسازد. فاروق با امید به تأخیر انداختن تخریب ساختمانی که دههها در آن زندگی کرده است، به طور منظم در جلسات مدیریت ساختمان شرکت میکند. در برنامه تحول شهری دولت قصد دارد ساختمانهای قدیمی و ناامن را با ساختمانهای جدید جایگزین کند و ساختمان فاروق نیز جزو آنهاست؛ و او عقیده دارد ساختمانش ناامن نیست و با این کار مخالف است. با این حال، بیشتر همسایگانش میخواهند از این فرصت استفاده کنند و آپارتمانهای لوکس وعده دادهشده را دریافت کنند. در ادامه دختر فاروغ او را برای نمایشهای فیلمش ترک میکند و به خارج کشور میرود و فاروغ هم مجبور به انتقال به خانه موقت جدیدی تا آماده شدن پروژه میشود. او با خانه جدید اخت نشده و ...
*فیلم سینمایی «خاکستر سبز» به کارگردانی «ابراهیم حاتمیکیا»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۲۰:۳۰، پخش می شود.
این فیلم درباره فردی به نام هادی است که برای فیلمسازی راهی کرواسی میشود. عزیز، دوست هادی در جریان مسافرت او به کرواسی با در اختیار قرار دادن یک نوار کاست، یک قطعه عکس، و یک نیمه پلاک از وی برای یافتن دختری به نام فاطمه کمک میگیرد. هادی به وسیله آشنایی با زنی به نام حنیفه به جستجوی فاطمه میپردازند. در این میان هادی پی به رابطه قبلی عزیز و فاطمه برده و متوجه میشود که آنها قصد ازدواج داشتهاند که این مطلب توسط اصغر دوست مشترک میان عزیز و هادی پنهان میشود. پلیس کرواسی هادی را به علت نداشتن ویزای آن کشور از کرواسی بیرون کرده و ...
زنده یاد آتیلا پسیانی، زلاتا پلشکوا، باربارا بوبولوا، اصغر نقی زاده و بسیرا مینوویچ در فیلم سینمایی «خاکستر سبز» هنرنمایی کردهاند.
شبکه تهران
*پویانمایی سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
در این پویانمایی خواهیم دید: یک راننده ماشین مسابقه تازه کار به نام ژی که این فرصت را به دست میآورد تا در برابر قهرمان فعلی مسابقات اتومبیل رانی رقابت کند. حال ژی باید بر موانع غیرمنتظره و رقبای بسیار غلبه کرده تا ثابت کند که میتواند قهرمان بعدی مسابقات اتومبیل رانی باشد. ژی از نژاد حیوانات چشمگرد (لوریس) است که با مادربزرگش در شهر حیوانات زندگی میکند. او از کودکی به مسابقات رالی علاقهمند است، اما مادربزرگش مخالف این ورزش است. تا این که ژی متوجه میشود که یکی از برندگان مسابقات رالی که یک وزغ ثروتمند به نام آرچی است قصد دارد خانهی لوریسها را تخریب کند. ژی وقتی مادربزرگ و همنژادانش را از این قضیه هراسان میبیند، تصمیم میگیرد با آرچی در مسابقات رالی معامله کند که ...
*فیلم تلویزیونی «بلوگا» به کارگردانی «مهدی جعفری»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۰۹:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان آمده است: جاوید یک صیاد است که با پسر نوجوانش دامون مشغول صیادی است، اما در فصل تخم ریزی ماهیها آنها نمیتوانند ماهی بگیرند و از نظر مالی ضعیف میشوند. آنها حتی میخواهند که یک زمین کشاورزی خود را بفروشند ولی مشتری ندارند. جاوید را وقتی یکی از دوستانش در دریا غرق میشود به دلیل صیدهای غیرقانونی زندانی میکنند و دامون یک فیل ماهی بزرگ که به بلوگا معروف است میگیرد ولی ...
پژمان بازغی، مجید پتکی، نسرین بابایی و میلاد حسین پور بازیگران این فیلم هستند.
*فیلم سینمایی جدید «دالان بی انتها» به کارگردانی «جون گارانو، آیتور آرهگی و خوزه ماری گونگاگا»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی آنتونیو د لا توره، بلن کوئستا و ویسنته ورگارا؛ داستان واقعی مردی را روایت میکند که بعد از جنگ داخلی اسپانیا سالها در خانهش پنهان شد. هیگینیو بلانکو، یک جمهوریخواه، پس از دستگیری دوستانش توسط نیروهای فاشیست، متوجه میشود که خودش هم در خطر است. او تصمیم میگیرد برای حفظ جانش در خانه پنهان شود. هیگینیو یک سوراخ در زیرزمین خانه خود ایجاد میکند تا در آن پنهان شود. رزا در ابتدا، این پنهانسازی کوتاهمدت به نظر میرسد، اما به دلیل خطرات فراوان و کنترل فاشیستها، طولانی میشود و ...
شبکه نمایش
*فیلم سینمایی «در گرمای شب» به کارگردانی «نورمن جویسون»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: در اسپارتا، میسی سی پی، سم وود، پلیس گشتی، جنازه کارخانهداری اهل شمال را مییابد که درصدد راهاندازی یک کارخانه بوده است. سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاهپوستی مظنون میشود و او را دستگیر میکند. اما معلوم میشود که مرد، ویرجیل تیبز خود پلیس جنائی و از اهالی فیلادلفیا است که ...
*فیلم سینمایی «مزرعه پدری» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلی پور»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۱:۰۰، پخش میشود.
این فیلم داستان زندگی نویسندهای به نام محمود است که به خاطر بررسی آخرین رمانش (مزرعه پدری) از سوی یک تشکل دانشجویی در دزفول همراه خانواده اش به این شهر میرود. او رابطهای بسیار عمیق و نزدیک با فرزندان و همسرش دارد، اما در میانههای نشست یکی از دانشجویان به کشته شدن همسر و فرزندانش در اثر حمله توپخانه دشمن در سالهای ابتدایی جنگ تحمیلی اشاره میکند که موجب تغییر ناگهانی شرایط روحی محمود میشود و ...
مهدی احمدی، جمشید هاشم پور، آتنه فقیه نصیری و قاسم زارع در فیلم سینمایی «مزرعه پدری» نقشآفرینی کردهاند.
*فیلم سینمایی «یازده یار اوشن» به کارگردانی «استیون سودربرگ»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۳:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم با بازی جرج کلونی، برد پیت، مت دیمون، اندی گارسیا، جولیا رابرتس، برنی مک، دان چیدل، کیسی افلک، اسکات کان، الیوت گولد، کارل راینر، توفر گریس و ادی جمیسن خواهیم دید: دنیل اوشن پس از آزاد شدن از زندان، با دوست قدیمی خود راستی رایان که به بازیگران قمار یاد میدهد، تصمیم میگیرد که تیمی یازده نفره جمع کند و دست به سرقت یکی از بزرگترین خزانههای کازینوهای لاس وگاس بزنند. صاحب این کازینوها تری بندیکت است که به تازگی با زن سابق دنیل یعنی تس آشنا شده است و اوشن با این سرقت میخواهد.
*فیلم سینمایی «بیگانه ۲» به کارگردانی «جیمز کامرون»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۵:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی سیگورنی ویور، مایکل بین، لانس هنریکسن، بیل پاکستون و پل رایزر خواهیم دید: پنجاه و هفت سال از زمانی که الن ریپلی برای اولین بار با موجودات بیگانه روبهرو شد، میگذرد و سفینه نجات حامل وی در حالی پیدا میشود که او در حالت خواب مصنوعی قرار دارد. در این میان پس از این که الن ریپلی به زمین بازگرداننده میشود، هیچکس داستان وی در مورد وجود موجودات بیگانه در سیاره را باور نمیکند. حال الن موافقت میکند تا گروهی از سربازان بسیار حرفهای را برای بررسی صحت صحبتهایش و همچنین یافتن بیگانگان فرازمینی همراهی کند، اما ...
*فیلم سینمایی «حفاری» به کارگردانی «سیمون استون»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی جان پیرسون، کری مولیگان، رالف فاینس و لی لی جیمز آمده است: خانم ادیث پرتی احساس میکند در زمین پشت خانهاش چیزی از گذشته پنهان است. از باسیل براون که حفاری تجربی و خودآموز است کمک میگیرد تا تپهای را حفر کنند. هرچه که حفاری پیش میرود این ایدهی ساده، عمیقتر و جدیتر میشود تا این که در حین حفاری کشتیای مربوط به قرن ششم میلادی، کشف میشود. در طول این کشف تیم باستانشناسی بزرگی تشکیل میشود و ...
*فیلم سینمایی «هیوا» به کارگردانی «زنده یاد رسول ملاقلیپور»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم خواهیم دید: هیوا اکبری پس از گذشت پانزده سال از مفقود شدن همسرش حمید در بحبوحه جنگ، تصمیم میگیرد تا از مناطق جنگی و خانهای که در آن با همسرش زندگی میکرده، بازدید کند. امیر کرمی، که اکنون سفیر ایران در سنگال است و زمانی جزو همراهان حمید در جنگ بوده میخواهد با هیوا ازدواج کند، ولی هیوا به رغم نشانههایی از کشته شدن حمید همچنان در پی شوهرش است و ...
گلچهره سجادیه، جمشید هاشمپور، زنده یاد آتیلا پسیانی، عبدالرضا زهره کرمانی و آناهیتا نعمتی در فیلم سینمایی «هیوا» هنرنمایی کردهاند.
*فیلم سینمایی «دوازده یار اوشن» به کارگردانی «استیون سودربرگ»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی جرج کلونی، برد پیت، مت دیمون، اندی گارسیا، کاترین زیتا جونز، جولیا رابرتس، برنی مک، دان چیدل، کیسی افلک، ونسان کسل، اسکات کان، آلبرت فینی، الیوت گولد و توفر گریس خواهیم دید: یاران اوشن بزرگترین سرقت تاریخ را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند و حالا باید کار دیگری را به سرانجام برسانند. این باند سارقان حرفهای که دنیل اوشن، راستی رایان و لینوس کالدول، عدهای از اعضای آن محسوب میشوند، تصور میکردهاند که میتوانند سهم خود از پول سرقتی را به راحتی خرج کنند، اما ظاهرا که یک نفر برنامههای دیگری برای این پول دارد و ...
*فیلم سینمایی جدید «خون در غبار» به کارگردانی «راد بلک هرست»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۲۳:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی ایتن سوپلی، جاش لوکاس و کیت هرینگتون؛ درباره مردی به نام کلیف است که میخواهد زندگی سالمی داشته باشد، اما نمیتواند پول معالجهی پسر سرطانیاش را فراهم کند و به همین خاطر به خلاف روی میآورد و ...
*فیلم سینمایی «بازی با آتش» به کارگردانی «ژاک دری»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۰۱:۰۰ بامداد، پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی ژان لویی ترنتینیان، آلن دلون، رناتو سالواتوری، کلاودین اوجر، ماریو داوید و پل کروچه؛ براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد یک کارآگاه حرفهای به نام روژر بورنیش است که مسئول دستگیری یک قاتل زنجیرهای خطرناک به نام امیل بوئیسون میشود که از زندان فرار کرده و ...
*فیلم سینمایی «تیرانداز» به کارگردانی «آنتونی فوکوآ»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۷:۰۰، پخش میشود.
در این فیلم با بازی مارک والبرگ، دنی گلاور، ند بیتی، مایکل پنا، تاته داناوان، کیت مارا، رید سربجیا، مایک داپود و لوون هلم خواهیم دید: باب لی سواگر تیرانداز حرفهای است که پس از مأموریتی در اتیوپی خود را بازنشست کرده است. روزی سرهنگ آیزاک جانسن و مردی به نام جک پین برای کمک به او مراجعه میکنند. طبق نظر آنان ظرف دو هفتهی آینده کسی قصد ترور رئیس جمهور را دارد و از باب میخواهند که جلوی این ترور را بگیرد...
*فیلم سینمایی «لانه دزدان ۱» به کارگردانی «کریستین گودگاست»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۹:۰۰، پخش میشود.
این فیلم با بازی جرارد باتلر، فیفتی سنت، پابلو شرایبر، ایوان جونز و داون اولیویری؛ درباره گروهی متشکل از دزدهای حرفهای است که برنامهریزی میکنند تا از بانکی در لسآنجلس سرقت کنند. با این حال، همه چیز طبق برنامه پیش نمیرود و ...
شبکه افق
*فیلم سینمایی «ضارب» به کارگردانی «پیر مورال»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۰:۰۰، پخش خواهد شد.
در خلاصه داستان فیلم با بازی سین پن، آدریس البا و جاسمین ترینکا آمده است: گروهی تروریستی به سرکردگی فردی به نام کاکس در مناطق جنگ زده و محروم کشور کنگو به ظاهر مشغول انجام فعالیتهای بشر دوستانه هستند. اما در واقع نقشه اصلی آنها ترور وزیر معادن و منابع طبیعی این کشور است. جیم ترنر یکی از تک تیراندازان حرفه ایی این گروه تروریستی است. او پس از تشکیل جلسهای سری به عنوان فرد ضارب برای انجام ترور انتخاب میشود و این درحالی است که قرار است به زودی مراسم ازدواج جیم و نامزدش آنی برگزار شود. آنی پزشک جوانی است که بی خبر از فعالیتهای سیاسی جیم مشغول گذراندن طرح پزشکی خود در میان مصدومان جنگی است. او و جیم به شدت به یکدیگر علاقمندند در این میان یکی دیگر از مهرههای اصلی این گروه تروریستی (فیلیکس) هم عاشق آنی است و آرزو دارد تا مانع از ازدواج این دو نفر شود. اما روابط خوب بین آنی و جیم تمام تلاشهای فیلیکس را ...
شبکه کودک
*پویانمایی سینمایی «گرگها و گوسفندها» به کارگردانی «ماکس ولکوف»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این پویانمایی از جایی شروع میشود که ماگرا، رئیس گرگها، اعلام میکند دوران ریاستش تمام شده و بهدنبال جانشین است و باید بین متقاضیان نبردی شکل گیرد تا مشخص شود چه کسی باید رئیس گله شود. خاکستری و بیگوش هر دو درصدد رئیس شدن در گله هستند و خودشان را برای نبرد آماده میکنند. قبل از نبرد، بیانکا، نامزد خاکستری، به او میگوید که آمادگی رئیس شدن را ندارد و باید تغییر کند. خاکستری که از حرف بیانکا ناراحت شده میخواهد هر طور شده خودش را تغییر دهد. او بهطور اتفاقی به جشن همسترها میرسد و متوجه جادوگری به نام مامه میشود. خاکستری از مامه میخواهد به او معجونی بدهد تا تغییر کند و آماده ریاست شود. او با خوردن معجون مامه، اشتباهاً به یک قوچ تبدیل میشود و بهناچار باید مدّتی در گلهی گوسفندان زندگی کند. از طرف دیگر هم بیگوش که میدان را از رقیب خالی میبیند ماگرا را میکشد و خودش را رئیس گرگها معرفی میکند، اما ...
*فیلم تلویزیونی «نردبان» به کارگردانی «ولی باقری و افسانه آقانژاد»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهیم دید: نرگس دختری است که امسال سال به تکلیف رسیدن اوست و قرار است که همه بچهها در جشن تکلیفشان با چادر حاضر شوند. مادر نرگس به اتفاق دختر همسایه شان کوثر برای خرید چادر میروند و دو چادر هم شکل برای آنها میدوزند. در روز جشن تکلیف چادر نرگس و کوثر که از او کوچکتر است با هم عوض میشود و نرگس در مدرسه متوجه میشود که چادرش کوتاه است و به خانه برمی گردد و بالاخره چادرش را میگیرد ولی ...
آیلین باقری، نازنین زهرا متقیان، زهرا نجفی، شیما افسری و ریحانه متقیان در فیلم تلویزیونی «نردبان» هنرنمایی کردهاند.
شبکه امید
*فیلم سینمایی «باغ اسرار آمیز» به کارگردانی «مارک ماندن»، پنجشنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
داستان این فیلم با بازی آلبرت جیانیتلی، امیر ویلسون و آن لیسی؛ درباره دختر یتیمی به نام مری لنکستر است که پس از مرگ والدینش به خانه عمویش در انگلستان فرستاده میشود. این عمو بسیار بی احساس و سرد نسبت به او رفتار میکند. زندگی در قصر بزرگ و تاریک او، برای مری بسیار دلتنگکننده است. مری با کشف یک باغ مخفی که در عمارت پنهان شده، دنیای جدیدی را کشف میکند. او به تدریج دوستان جدیدی پیدا میکند، از جمله دیکن (پسر عمویش) و مری که بیمار است و نیاز به کمک دارد، اما ...
*پویانمایی سینمایی «باشگاه گردشگری» به کارگردانی «یوشیاکی کیوگوکو»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: نادشیکو کاگامی هارا، رین شیما، چیاکی اوهگاکی، آئوی اینویاما و انا سایتو ۵ دختر دبیرستانی و همکلاس هستند که با فراخوان مدرسه و علاقه شان به طبیعت و گردشگری، دوباره گرد هم میآیند تا این بار یک اردوگاه تفریحی را بازسازی کنند. برای اینکه این تفرجگاه قدیمی را بازسازی کنند نیاز به طرحی دارند که در استانداری تصویب شود و آنها پس از دوندگی طرح را تصویب میکنند و با همکاری یکدیگر نسبت به بازسازی آن اقدام میکنند. در جریان بازسازی سگ نگهبان یک اثر باستانی را پیدا میکند که باعث میشود پروژه توسط میراث فرهنگی برای کاوش در آن محدوده تعطیل شود و آنها به یک محوطه تاریخی برمی خورند که ...
شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)
*فیلم تلویزیونی «بلوط» به کارگردانی «ابراهیم صمیمی»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۰:۳۰، پخش میشود.
داستان فیلم از این قرار است که: بلوط دختر نوجوانی است که در روستایی به همراه پدرش زندگی میکند. مادر بلوط در اثر عارضه قلبی از دنیا رفته و بلوط نیز مانند مادرش مشکل قلبی دارد. وقتی پدر بلوط از بیماری او مطلع میشود، بسیار ناامید و درمانده میگردد، چرا که دکترها گفتهاند تنها راه معالجه بلوط این است که عمل پیوند قلب انجام دهد. از سوی دیگر معلم جدیدی که خانمی جوان به نام ایران مهربان است برای روستا آمده و در این مدت خیلی به بلوط و دیگر بچههای روستا کمک مینماید. یک شب که حال بلوط بد شده و خانم معلم قصد دارد با ماشین به خانه آنها رفته و ...
حمیدرضا مومنی، شراره مولا، مهنوش شیخی، حسین فردین مهر و زهرا کوثری در فیلم تلویزیونی «بلوط» بازی کردهاند.
شبکه فراتر (۴k)
*پویانمایی سینمایی «پرندگان خشمگین» به کارگردانی «کلی کایتیس و فرگال ریلی»، پنج شنبه ۱۰ مهر ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: قرمز، چاک و بمب سه پرندهای هستند که برای نجات پرندگان از دست سبزالوها به کوهستان میروند تا پهلوان عقاب را پیدا کنند. در جزیرۀ پرندگان همه شاد و خوشحال هستند و در کنار هم با آرامش زندگی میکنند. اما قرمز از وضعیت خودش راضی نیست و همیشه خشمگین است. او که از کودکی تنها بوده و همیشه توسط دیگر پرندهها مسخره میشد، هر روز بیشتر از قبل عصبانی میشود. تا اینکه پرندهها تصمیم میگیرند او را به گروهی بفرستند که دست از رفتار خشنش بردارد. قرمز، در این گروه دو دوست پیدا میکند. چاک و بمب هر دو به دلیلی شبیه به او وارد این گروه شدهاند. در حالی که قرمز تمام تلاشش را میکند تا از گروه اخراج شود، سبزالوها که خوکهای سبز رنگی هستند به ...
*فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، جمعه ۱۱ مهر ساعت ۱۳:۳۰، پخش خواهد شد.
داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحهی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق میافتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشهای پیچیده طراحی میکنند. لیبیاییها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشکهای ایرانی را به سرقت میبرند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت مییابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانههای موشکی را به کار بیندازند.
در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدینیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیکدست، علی دلپیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداختهاند.