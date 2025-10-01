

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کتاب «ارزیابی هزینه چرخه حیات: مطالعات موردی» (Life Cycle Costing: Case Studies) به تازگی توسط انتشارات اشپرینگر در مجموعه «مهندسی سیستم‌های انرژی» منتشر شد.

این اثر به عنوان مرجعی جامع، به بررسی کاربرد روش‌های ارزیابی هزینه چرخه حیات (LCC) در حوزه‌های مختلف مهندسی، ساختمان، انرژی و مدیریت پایدار منابع می‌پردازد.

در تألیف این کتاب و در سه فصل کلیدی آن دکتر محمدحسین جهانگیر، عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران و دانشجویان و دانش‌آموختگان ایشان مهرسا سادات طیبی، دانشجوی کارشناسی ارشد و سارینا خیرانی و علی حومنی از دانش‌آموختگان دانشکده مهندسی انرژی و رزسادات سیدابوترابی مشارکت داشته‌اند.

در این کتاب به مباحثی، چون ارزیابی هزینه چرخه حیات فناوری‌های انرژی خورشیدی غیرفعال یکپارچه با ساختمان؛ ارزیابی چرخه حیات مواد تغییر فازدهنده در فناوری‌های انرژی یکپارچه با ساختمان؛ ارزیابی چرخه حیات پنجره‌های هوشمند خورشیدی در ساختمان‌ها پرداخته شده است.

کتاب «ارزیابی هزینه چرخه حیات: مطالعات موردی» منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، مهندسان، سیاست‌گذاران و دانشجویان رشته‌های مهندسی انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، سیستم‌های انرژی، مدیریت انرژی و طراحی ساختمان سبز محسوب می‌شود.