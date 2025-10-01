وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش خرید ۳.۵ میلیون دُز واکسن آنفلوآنزا خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۱.۵ میلیون دُز توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه جلسه هیات دولت افزود: با توجه به تامین ارزی، گاهی مقدار واکسن کاهش پیدا می‌کند و گاهی نیز تامین می شود اما در مجموع سه و نیم میلیون دز پیش خرید کردیم که به تدریج وارد بازار می شود.

وی درباره شیرخشک نیز گفت: در زمینه توزیع شیرخشک معمولی مشکلی نداریم و هم داخلی و هم خارجی تهیه شده است اما شیرخشک های رژیمی چون وابسته به تبادل ارزی است گاهی در آن مشکل پیدا می کنیم ولی این نوع شیر خشک نیز تا دو هفته آینده تامین می‌شود.

به گفته وزیر بهداشت، کشور دچار مشکلات ارزی است و بیشترین تلاش دولت و بانک مرکزی، برای تامین ارز دارویی بوده است.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: مقداری تاخیر در واریزی حجم یا مقدار ارز دارویی وجود دارد اما برای رفع آن قول داده اند و قرار بود امروز جلسه‌ای در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم این عقب ماندگی را رفع کنیم همچنین درباره ذخیره دارویی نیز قرار است جلسه‌ای داشته باشیم که آن هم جبران شود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که مردم به خاطر گرانی، بی‌خیال درمان شده‌اند، گفت: گرانی درمان در بخش دولتی، هیچ واقعیت خارجی ندارد و کاملا تحت پوشش بیمه‌ها است اما اگر کسی امکانات خاصی از بخش خصوصی می‌خواهد طبیعی است که تابعی از حجم تورم و حجم ارز در بخش خصوصی است اما مسیری که می‌رویم برای پی‌ریزی پزشک خانواده و نظام ارجاع است تا مسیر درستی را برای عبور مردم از بخش دولتی تامین کنیم.