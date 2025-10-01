دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در بازدید از نخستین رویداد «جلیقه ایرانی»، این نمایشگاه را مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور گفت: تمرکز تخصصی بر جلیقه به عنوان یکی از اجزای سامانه لباس ایرانی در این رویداد، قابل توجه است.

وی «توجه ویژه به مد پایدار» را از جنبه‌های مهم این رویداد عنوان کرد و افزود: در سال‌های آینده، صنعت پوشاک به عنوان یکی از منابع آلاینده می‌تواند مسائل زیادی برای کشور ایجاد کند و چنین رویدادهایی در ترویج گفتمان مد پایدار اهمیت بسزایی دارند.

گرجی تصریح کرد: رویداد جلیقه ایرانی، با تنوع آثار از استان‌های مختلف کشور، الهام‌گیری از سازه‌های سنتی، طبیعت، محیط زیست و آثار تاریخی همراه است.

گرجی با تاکید بر «حمایت کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور از چنین رویدادهایی» خاطرنشان کرد: «هر آنچه که به ارتقای زیست‌بوم هنر-صنعت مد و لباس کمک کند، مورد حمایت ما خواهد بود».

وی ادامه داد: بر اساس ساختار قانونی موجود، با تمام توان از هنرمندان فعال در این حوزه پشتیبانی می‌کنیم.

بنابراین گزارش، اولین رویداد ملی جلیقه ایرانی ۷ تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴، با نمایش هزار اثر از استان‌های مختلف کشور و با تکنیک‌های متفاوت، در محل کاخ موزه سعدآباد، در حال برگزاری است.

علاقمندان به بازدید از آثار این نمایشگاه، می‌توانند از ساعت ۹ تا ۱۷، به درب شمالی کاخ موزه سعدآباد، واقع در ضلع غربی میدان دربند، مراجعه کنند.