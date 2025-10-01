خطر بیماری‌های قلبی و عروقی در مردان بیشتر از زنان

کارشناس بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: خطر بیماری‌های قلبی و عروقی در مردان بیشتر از زنان است، اما عوارض آن در زنان، بیشتر خود را نشان می‌دهد.