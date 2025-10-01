به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر هیات عالی گزینش کشور در ساری گفت: مازندران، استان موفقی در بحث گزینش در کشور محسوب می‌شود.

جلیلوند افزود: با بررسی همکاران ما مشخص شد میزان شکایات مراجعه کنندگان در بحث گزینشی، مازندران استان موفقی بوده است.

وی تصریح کرد: برای بررسی وضعیت گزینش دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور، همکاران بازرسی و رسیدگی به شکایات هیات عالی گزینش کشور در استان‌ها مستقر می‌شوند و شکایات وارده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

دبیر هیات عالی گزینش کشور خاطر نشان کرد: مهمترین شکایت مراجعه کنندگان مربوط به داوطلبان استخدامی و داوطلبان گزینشی است که نسبت به دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود.