دبیر هیات عالی گزینش در ساری: مازندران، استان موفقی در بحث گزینشی در کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر هیات عالی گزینش کشور در ساری گفت: مازندران، استان موفقی در بحث گزینش در کشور محسوب میشود.
جلیلوند افزود: با بررسی همکاران ما مشخص شد میزان شکایات مراجعه کنندگان در بحث گزینشی، مازندران استان موفقی بوده است.
وی تصریح کرد: برای بررسی وضعیت گزینش دستگاههای مختلف اجرایی در کشور، همکاران بازرسی و رسیدگی به شکایات هیات عالی گزینش کشور در استانها مستقر میشوند و شکایات وارده را مورد بررسی قرار میدهند.
دبیر هیات عالی گزینش کشور خاطر نشان کرد: مهمترین شکایت مراجعه کنندگان مربوط به داوطلبان استخدامی و داوطلبان گزینشی است که نسبت به دستگاههای اجرایی مطرح میشود.