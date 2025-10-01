پخش زنده
نخستین جشنواره انگور سیاه از فردا به میزبانی شهرستان میرآباد آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، فرماندار میرآباد گفت: این شهرستان میزبان نخستین جشنواره انگور سیاه با عنوان «رهزبهر جشن برداشت و همدلی» شد.
سیدحسام الدین باب گوره افزود: این جشنواره شامل چندین بخش است که مهمترین آن نمایشگاه انگور کشاورزان این شهرستان با ۲۰ غرفه است.
وی از برگزاری چندین پنل تخصصی با حضور اساتید برجسته باغبانی برای ارتقای دانش باغداران این شهرستان در این جشنواره خبر داد و اظهارداشت: همچنین قرار است غرفههایی از محصولات تبدیلی انگور از جمله میوژاو، دوشاب و کشمش دایر شود.
فرماندار میرآباد با یادآوری اینکه انواع محصولات جنگلی این منطقه از جمله سماق و صنایع چوب هم دراین جشنواره عرضه میشود، گفت: این جشنواره در روزهای ۱۰ و ۱۱ مهرماه در تالار مرکزی این شهر برگزار میشود.
باب گوره خاطرنشان کرد: انگور سیاه یکی از محصولات دیم و ارگانیک این منطقه است که متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و کمتر در بین گردشگران شناخته شده است.
وی با انتقاد از سودجویی دلالان دراین حوزه، تصریح کرد: به دلیل نبود صنایع تبدیلی دراین منطقه، هر سال دسترنج کشاورزان پس از ۹ ماه تلاش و کوشش با قیمتهای بسیار پایین به این افراد سودجو فروخته میشود.
فرماندارمیرآباد با بیان اینکه جشنواره انگور سیاه فرصتی مغتنم برای معرفی سایر جاذبههای گردشگری این منطقه نیز به شمار میرود، از علاقهمندان به این حوزه دعوت کرد تا در این جشنواره حضور فعال داشته باشند.
باب گوره درباره عنوان این جشنواره و واژه کُردی «رهزبهر» نیز گفت: در تقویم بومی محلی این منطقه «رهزبهر» همان مهر ماه است که شامل ۲ واژه «رهز» به معنی تاکستان و «بهر» به معنی محصول است و دراین ماه محصول تاکستان برداشت میشود.
وی اضافه کرد: شهرستان میرآباد در مجموع دارای بیش از سه هزار هکتار تاکستان انگور سیاه است که به صورت دیم کشت شده و به طور میانگین هشت تا ۱۰ تن محصول از هر هکتار آن برداشت میشود.
باب با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطبهای مهم تولید انگور سیاه در آذربایجانغربی است، گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی این شهرستان و استفاده نکردن باغداران از کود و سموم برای پرورش انگور سیاه، محصول تولیدی کاملا ارگانیک استحصال میشود.