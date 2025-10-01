به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، گفت: مراسم شهادت سید حسن نصرالله ، روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ با حضور اقشار مردمی و حزب الله تهران به منظور قدردانی از مجاهدت‌ها و رشادت‌های سید مقاومت از ساعت ۱۶:۰۰الی۱۷:۰۰ در میدان امام حسین با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم، آغاز می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های ترددشامل میدان امام حسین و دورگردهای شرقی و غربی میدان و خیابان دماوند حدفاصل پل بزرگراه امام علی (داخل) تا دورگرد میدان امام حسین (خارج) در هر دو مسیر،خیابان‌های نامجو، مازندران و معابر فرعی ضلع جنوبی میدان امام حسین،خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین تا میدان شهدا و معابر منتهی و عمود بر آن،ضلع جنوبی خیابان دماوند حدفاصل میدان امام حسین تا بزرگراه امام علی ، خیابان انقلاب حدفاصل میدان امام حسین تا پل روشندلان (داخل) در هر دو مسیر و خیابان‌های طوسی و برادران محمدیان و معابر شمالی منتهی به میدان امام حسین می شود.

سردار موسوی پور گفت: ممنوعیت‌های توقف نیز از ۱۳:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ در معابردورگرد‌های شرقی و غربی میدان امام حسین (ع) ،-خیابان هفده شهریور حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خیابان صفا، ذیل اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین تاکید کرد؛ که از ورود، تردد و توقف موتورسیکلت‌ها در محدوده‌ی برگزاری مراسم جلوگیری می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درپایان به شهروندان تهرانی و حاضران در این مراسم توصیه کرد: برای حضور در مراسم تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی بویژه (اتوبوس و مترو) استفاده کنند